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Clima

Onda de frio traz previsão de chuva e queda de temperatura no ES

Na segunda-feira (11), previsão é de chuva em alguns momentos do dia na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana do Estado

Publicado em 10 de Maio de 2026 às 16:18

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

10 mai 2026 às 16:18
Chuva e frio na Grande Vitória
Uma forte massa de ar polar passa pelo centro-sul do Brasil e traz frio para vários Estados. Ricardo Medeiros/Arquivo

A semana começa com previsão de chuva e ligeira queda nas temperaturas em todo o Espírito Santo, causada pela primeira onda de frio que atravessa o país nos últimos dias. Entretanto, o ar polar vai chegar ao Estado enfraquecido nesta segunda-feira (11), com previsão de melhora a partir de quarta-feira (13), conforme informações do Climatempo.


Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a passagem da frente fria pelo mar favorece mudanças nas condições do tempo. A previsão é de chuva em alguns momentos do dia na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana.


Já no Norte do Estado, a segunda-feira será nublada, com aumento de nuvens e previsão de chuva a partir do fim da tarde.

As temperaturas terão ligeira queda, podendo variar de 18°C a 28°C na Grande Vitória, de 15°C a 29°C no Sul, de 13°C a 28°C na região Serrana e de 20°C a 32°C no Norte.


Na terça-feira (12), conforme o Incaper, o dia será nublado em todo o Estado, com o avanço da frente fria pelo Espírito Santo, favorecendo chuva em todas as regiões. As temperaturas seguirão amenas em todo o Estado.

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