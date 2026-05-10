Onda de frio traz previsão de chuva e queda de temperatura no ES

A semana começa com previsão de chuva e ligeira queda nas temperaturas em todo o Espírito Santo, causada pela primeira onda de frio que atravessa o país nos últimos dias. Entretanto, o ar polar vai chegar ao Estado enfraquecido nesta segunda-feira (11), com previsão de melhora a partir de quarta-feira (13), conforme informações do Climatempo.





Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a passagem da frente fria pelo mar favorece mudanças nas condições do tempo. A previsão é de chuva em alguns momentos do dia na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana.





Já no Norte do Estado, a segunda-feira será nublada, com aumento de nuvens e previsão de chuva a partir do fim da tarde.