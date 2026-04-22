Tomar chuva faz bem? Veja quatro benefícios apontados pela ciência

Chuva pode desencadear emoções parecidas com as de felicidade e satisfação Crédito: Getty Images

Desde seu aroma inconfundível até os íons negativos que libera, a chuva oferece benefícios fascinantes para o nosso organismo, especialmente no que diz respeito ao nosso estado de ânimo.

Era o sexto dia consecutivo em que o índice de calor superava os 38 °C em New Milford, Connecticut, quando o céu adquiriu um inquietante tom púrpura.

Eu conduzia um workshop de teatro ao ar livre e notei que uma nuvem de vários quilômetros de extensão avançava sobre nossas cabeças.

De repente, um trovão sacudiu o chão e um relâmpago se estendeu pelo firmamento como uma teia irregular. Ouvimos a chuva antes de senti‑la. Depois, ficamos encharcados sob um aguaceiro.

Ninguém conseguia ouvir os outros, então apontei para uma plataforma coberta próxima e meus alunos e eu corremos até lá.

Encharcados e rindo, observamos a tempestade continuar desatada. Cerca de 30 minutos depois, o céu se abriu e o ar parecia surpreendentemente limpo e fresco. O aroma intenso e inconfundível da chuva era avassalador.

Enquanto voltávamos caminhando ao local do ensaio, a grama e as árvores pareciam, de alguma forma, mais verdes e saudáveis.

Todos pareciam mais leves, sorriam com mais facilidade, e eu senti como se uma névoa mental finalmente tivesse se dissipado.

Será que isso aconteceu porque a onda de calor havia cedido ou pela adrenalina da corrida até o abrigo? Ou a chuva teve alguma influência sobre o nosso melhor estado de ânimo coletivo?

Ao longo de décadas estudando os elementos relacionados ao potencial da chuva para melhorar o humor, cientistas encontraram evidências sólidas que apoiam essa ideia.

E esse não é o único benefício da chuva: pesquisas mostram que ela também remove substâncias nocivas do ar, enquanto seu cheiro pode até estimular nossa memória.

Há ainda benefícios associados à exposição a íons negativos no ar, que também são gerados pela chuva.

Há benefícios associados à exposição a íons negativos no ar Crédito: Getty Images

1. O impulso de serotonina

A principal razão pode estar no fato de que a chuva libera íons negativos no ar: moléculas de oxigênio com um elétron adicional que se formam quando as gotas de chuva colidem entre si ou atingem uma superfície e se fragmentam.

Sabe‑se que, em altas concentrações, esses íons estimulam a produção de serotonina e as ondas alfa no cérebro, promovendo um estado de maior felicidade e relaxamento.

Quando as gotas de chuva atingem o solo, podem respingar e liberar íons negativos na atmosfera — um processo conhecido como efeito Lenard.

Portanto, se você deseja receber uma dose considerável de íons negativos, esses potenciadores da serotonina, tente dar um passeio durante uma chuva. No entanto, certifique‑se de procurar abrigo em local fechado se observar relâmpagos, por precaução.

Alguns cientistas sustentam que esses efeitos positivos podem se dever ao fato de que os íons negativos no ar aumentam os níveis de oxigênio no sangue, o que gera uma melhora no humor semelhante à observada após a prática de exercício intenso.

Ainda não há evidência conclusiva que explique exatamente qual mecanismo fisiológico está envolvido.

Pam Dalton, cientista cognitiva do Monell Chemical Senses Center, na Pensilvânia, Estados Unidos, afirma que ainda não se compreende bem por que os íons negativos exercem efeitos como alterações de humor, além de influência sobre a fadiga, o estado cardiovascular e a pressão arterial.

"Embora seja intrigante, não há um grande consenso a respeito dos benefícios fisiológicos. E sabe‑se ainda menos sobre os possíveis mecanismos pelos quais os íons negativos poderiam desencadear esses efeitos", diz Dalton.

As pesquisas sobre os efeitos dos íons negativos no humor começaram na década de 1950. Mas os resultados permaneceram inconclusivos até que, nos anos 1990, passaram a estar disponíveis ionizadores de alta voltagem mais avançados, capazes de gerar íons negativos com maior eficiência.

Em um estudo de destaque realizado em 1995, pesquisadores descobriram que participantes com transtorno afetivo sazonal (TAS) que receberam sessões diárias com ionizadores de alta voltagem apresentaram probabilidade muito maior de experimentar uma redução significativa dos sintomas, em comparação com aqueles que receberam um tratamento de baixa intensidade.

Segundo Michael Tehan, professor da Universidade de Columbia e diretor do estudo, chuvas intensas geram níveis de íons negativos no ar semelhantes aos produzidos pelos ionizadores de alta voltagem usados por sua equipe.

No entanto, ele observa que, até o momento, nenhum estudo demonstrou isso de forma direta, nem estabeleceu uma correlação direta entre o tempo de exposição à chuva e variações de humor.

Gotas de chuva limpam poluentes do ar Crédito: Getty Images

2. Um ar mais limpo

Os íons negativos gerados pela chuva parecem purificar o ar ao remover partículas em suspensão, como poluentes e alérgenos, facilitando a respiração.

Esse efeito pode repercutir no humor e na saúde: como a má qualidade do ar está associada ao aumento da ansiedade e a um risco maior de desenvolver transtornos de saúde mental mais graves, é lógico supor que um ar mais limpo produza o efeito oposto.

"Há evidências razoavelmente sólidas de que os íons negativos são capazes de remover poeira, bactérias, alérgenos e outras partículas do ar, o que pode ter um efeito positivo na saúde respiratória de muitas pessoas", diz Dalton.

Até cerca de uma década atrás, não estava totalmente claro o quão eficazes os íons negativos eram para a limpeza.

Em um estudo de 2015, pesquisadores replicaram esse efeito em pequena escala ao injetar diferentes tipos de partículas em uma câmara de vidro projetada para gerar gotas de chuva.

Depois que as gotas evaporaram, os cientistas coletaram as partículas remanescentes, registrando sua posição para determinar se haviam sido atraídas pelas gotas.

Descobriram que gotas menores eram particularmente eficazes em atrair essas partículas suspensas no ar.

Crédito: Getty Images

Quando as gotas de chuva caem no chão, essencialmente "varrem" as diminutas partículas suspensas que encontram pelo caminho, afirma Dan Cziczo, coautor do estudo e professor de Ciências da Terra, Atmosféricas e Planetárias na Universidade Purdue, em Indiana, Estados Unidos.

A carga elétrica — os íons — no interior da gota atua como um ímã para essas partículas, dando origem a um processo de varredura conhecido como coagulação.

Cziczo compara o fenômeno ao que ocorre quando uma equipe de construção borrifa água em um canteiro empoeirado: a poeira suspensa é empurrada de volta para o chão, deixando o ar mais limpo.

A intensidade da chuva também influencia. "Quanto mais intensa a chuva, maior será o efeito de limpeza na atmosfera", diz Cziczo. Isso inclui a redução da quantidade de íons positivos no ar, que foram associados à irritabilidade e a um aumento da ansiedade.

Na próxima vez que houver uma chuva intensa, planeje abrir as janelas logo após o término.

É provável que você perceba que o ar parece mais limpo e, se a chuva ocorreu logo após a passagem de uma frente fria — como costuma acontecer com precipitações intensas —, o vento associado pode levar parte desse ar mais puro para dentro de casa, melhorando a qualidade do ar.

Intensidade da chuva influi na capacidade de limpar o ar Crédito: Getty Images

3. O aroma que estimula a memória

O aroma inconfundível da chuva também pode ter um impacto psicológico.

Conhecido como petricor , esse cheiro emana do solo após uma tempestade e costuma ser descrito como penetrante e terroso, embora, de alguma forma, seja limpo.

"O petricor surge quando a chuva libera aerossóis do solo", afirma Phil Stevenson, professor de química vegetal da Universidade de Greenwich e líder de pesquisas sobre características de plantas e fungos nos Jardins de Kew, no Reino Unido.

"Durante períodos de seca, moléculas orgânicas provenientes de plantas, animais e do próprio solo se acumulam nas superfícies. Quando as gotas de chuva as atingem, essas moléculas — incluindo óleos vegetais voláteis — se fragmentam, tornando‑se partículas suspensas no ar."

Acredita‑se que o cheiro de "limpo" venha do ozônio, que pode ser arrastado para a superfície por correntes descendentes das tempestades.

Outra parte do aroma vem da geosmina, um composto químico produzido por actinobactérias ao formarem esporos no solo.

"A chuva libera os esporos e a geosmina, criando aquele aroma familiar da 'primeira chuva após a seca', que é mais perceptível nas estações quentes", diz Stevenson.

Isso pode explicar por que os seres humanos são tão sensíveis a esse cheiro. De fato, somos mais sensíveis a ele do que tubarões ao cheiro de sangue.

Cientistas levantam a hipótese de que evoluímos para associar o petricor à renovada abundância de água doce, algo que provavelmente ajudou nossos antepassados a se sentirem seguros e calmos.

Foi demonstrado que esses odores provocam mudanças distintas na atividade das ondas alfa e beta do cérebro, que estão associadas a um estado de maior calma e relaxamento.

Além disso, graças ao aroma singular e à transformação drástica que provoca no ambiente, a chuva também pode se tornar um poderoso gatilho de nostalgia.

Minha experiência com a tempestade no acampamento aconteceu há mais de 20 anos. No entanto, toda vez que chove, minha mente recria a imagem daquele dia com uma clareza impressionante.

"Uma experiência sensorial, como o cheiro da chuva que se aproxima ou o aroma que permanece depois, pode se tornar o pano de fundo ou o contexto que fica indissociavelmente ligado às nossas memórias de lugares ou emoções muito diversas", afirma Dalton, que dedicou grande parte de sua pesquisa ao estudo dos aspectos psicológicos do olfato.

Ela explica que qualquer cheiro tem a capacidade de ativar a amígdala, a estrutura cerebral responsável por processar emoções e lembranças com forte carga afetiva.

É justamente essa conexão com nosso centro emocional que explica por que memórias associadas a determinados cheiros tendem a se fixar no cérebro e preservar sua vividez ao longo do tempo.

Assim, é irrelevante se percebemos um cheiro — como o da chuva — como algo bom ou ruim; o que realmente importa é o contexto em que vivenciamos essa sensação olfativa.

Portanto, da próxima vez que chover, observe o aroma ao abrir uma janela ou ao sair para caminhar após o temporal. Veja que detalhes de momentos distantes do passado emergem na sua memória.

Crédito: Getty Images

4. O som relaxante

No entanto, não é apenas o ato de sentir o cheiro e inalar a chuva que pode nos fazer sentir bem, mas também escutá‑la.

Por isso, faixas com som de chuva são frequentemente incluídas em máquinas de relaxamento sonoro.

Uma chuva constante pode reduzir os níveis de cortisol, induzindo uma sensação de calma, além de mascarar ruídos incômodos.

"Os sons da água têm sido associados à ativação do sistema nervoso parassimpático, o ramo do sistema nervoso responsável pelo relaxamento e pela recuperação", afirma Amy Sarow, audiologista clínica que atua em um centro ambulatorial em Southfield, no Estado americano do Michigan.

"Quando esse sistema é ativado, podemos observar efeitos fisiológicos como a diminuição da frequência cardíaca e a redução das respostas ao estresse."

Um estudo recente revelou que o som da chuva foi mais eficaz na faixa de 40 a 50 decibéis — o equivalente a uma chuva leve e suave —, reduzindo os níveis de estresse em até 65%.

Uma chuva intensa, que se situa em uma frequência ainda mais baixa do chamado "ruído marrom", pode ser mais envolvente e proporcionar uma maior sensação de acolhimento, além de mascarar ruídos incômodos e favorecer o sono, diz Sarow.

Ambos os níveis podem ser relaxantes; muitas vezes, tudo se resume à preferência pessoal, adverte Sarow.

"Se alguém escuta esses sons de forma intencional como parte de uma rotina de relaxamento, a experiência pode começar a se assemelhar a práticas de atenção plena ou meditação, nas quais o som atua como uma âncora para a atenção e o relaxamento."

Embora minha tempestade não tenha me colocado exatamente em um estado zen, ela conseguiu me fazer sentir melhor e mais conectada ao momento presente.

Agora, sempre que cai um aguaceiro, procuro dedicar um pouco mais de tempo para me envolver nessa experiência.