Nattan pede que público “assista a tudo” após desabafo de Rafa Kalimann repercutir

O cantor Nattan se pronunciou nas redes sociais após ser alvo de críticas pela repercussão do documentário “Tempo para Amar”, exibido no GNT, no qual Rafa Kalimann revelou dificuldades enfrentadas na reta final da gravidez da filha do casal, Zuza.
A influenciadora contou na produção que viveu momentos de solidão, crises de pânico e sintomas de depressão durante a gestação, enquanto sentia o companheiro distante emocionalmente. “Eu só precisava dele”, afirmou Rafa ao relatar o período vivido antes do nascimento da filha.
Após a repercussão das declarações, Nattan comentou em uma publicação de página de fofocas e pediu que o público acompanhasse o conteúdo completo antes de julgá-lo. “Assistam a tudo”, escreveu o artista.
No documentário, o cantor também reconhece dificuldades em lidar com o momento vivido pela companheira. Segundo ele, demorou a compreender que a presença exigida por Rafa ia além de apenas estar fisicamente em casa. “Errei”, declarou ao comentar o período de crise no relacionamento.