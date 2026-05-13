Juninho, ex-prefeito de Cariacica, recebe alta hospitalar: "Vou precisar de cuidado no rosto"

O empresário Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho, recebeu alta do hospital em São Paulo, onde passou por uma cirurgia, nesta quarta-feira. A GAZETA revelou com exclusividade que ele estava com tumor no crânio.





"Esses dias no hospital foram de adaptação, porque é muita tontura, mas a dor foi diminuindo muito rápido. A fisioterapia para os demais membros, tirando o rosto, estava tranquila, a não ser essa questão de náusea e tontura. Me adaptei bem ao final e isso ajudou muito", disse.





A cirurgia do ex-prefeito de Cariacica durou mais tempo do que estava previsto. "O médico confidenciou que teve uma surpresa ao abrir a cabeça, porque o tumor estava numa posição rara, então a cirurgia ficou mais complexa. E teve que sacrificar o nervo da audição direita que eu já não ouvia praticamente nada, optando por preservar o nervo da fala".





O empresário fica mais 10 dias em São Paulo onde já começa o tratamento com a fisioterapeuta facial. "Vou precisar de um cuidado especial na face, sobretudo o olho, porque é o que mais funcionalmente preocupa. Esteticamente a boca e o rosto vão voltar ao normal. Essa fisioterapia vai ser voltada especificamente para essa recuperação".