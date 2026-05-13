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Esporte universitário

Faculdade capixaba representa o Brasil em Pan-Americano Universitário de Basquete 3x3

Multivix vai representar o Brasil no FISU America 3x3 Tegucigalpa 2026, em Honduras

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2026 às 16:15
Lorenzo Gagno, Juan Gama, Arthur Louzada e João Vitor, atletas capixabas que representarão o Brasil no Pan-Americano Universitário de Basquete 3x3.
CBDU - Confederação Brasileira do Desporto Universitário

A equipe masculina de basquete 3x3 da Multivix vai representar o Brasil no FISU America 3x3 Tegucigalpa 2026, em Honduras. Esta será a primeira vez que uma equipe capixaba disputa uma competição internacional da modalidade defendendo o país.


O time é formado pelos atletas Arthur Louzada, João Vitor, Juan Gama e Lorenzo Gagno, que garantiram a vaga após conquistarem o título dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia de 2025. Na ocasião, Lorenzo também foi eleito o melhor atleta de basquete 3x3 do Brasil.


A delegação embarca para Tegucigalpa no dia 24 de maio. O Pan-Americano Universitário será realizado entre os dias 25 e 28 de maio, reunindo equipes de universidades de diversos países do continente. Além da disputa pelo título, a competição vale classificação para o Campeonato Mundial Universitário de Basquete 3x3, organizado pela Federação Internacional de Deporte Universitário (FISU).


 “Eu estou muito animado para jogar esse Pan-Americano e representar minha instituição de ensino. É uma oportunidade incrível de conhecer e jogar com pessoas fora do Brasil, além de adquirir novas experiências extraordinárias. A meta é sair com a vitória, jogar e dar tudo de mim”, afirmou o atleta Lorenzo Gagno.

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