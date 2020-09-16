Carro roubado em 2019 no Rio de Janeiro é recuperado em Guarapari

Um veículo do modelo Ecosport que foi roubado no Rio de Janeiro há mais de um ano foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (16). Segundo informações da PRF, o carro tinha registro de furto/roubo desde o dia 13 de fevereiro de 2019. A identificação do automóvel ocorreu durante uma fiscalização no km 335 da BR 101.
A PRF ainda informa que quatro pessoas ocupavam o veículo no momento da abordagem. O condutor e o carro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município.