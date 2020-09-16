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Durante fiscalização

Carro roubado em 2019 no Rio de Janeiro é recuperado em Guarapari

A PRF informou que o condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 17:05
Carro roubado no Rio de Janeiro em 2019
Carro roubado no Rio de Janeiro em 2019 Crédito: Divulgação PRF
Um veículo do modelo Ecosport que foi roubado no Rio de Janeiro há mais de um ano foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (16). Segundo informações da PRF, o carro tinha registro de furto/roubo desde o dia 13 de fevereiro de 2019. A identificação do automóvel ocorreu durante uma fiscalização no km 335 da BR 101. 
A PRF ainda informa que quatro pessoas ocupavam o veículo no momento da abordagem. O condutor e o carro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município.

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