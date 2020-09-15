Polícia faz operação de combate à prostituição infantil na Grande Vitória

A Polícia Civil apreendeu notebooks, HDs externos, celulares e tablets durante a Operação Escarlate Crédito: Divulgação/PCES

Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (15) a primeira fase da Operação Escarlate, que visa combater a prostituição de crianças e adolescentes na Grande Vitória . A ação, realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em conjunto com o Departamento de Investigações Criminais (Deic), cumpriu 10 mandados de busca a apreensão na Região Metropolitana.

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Os agentes da polícia apreenderam três notebooks, oito celulares, quatro HDs externos, dois tablets e um computador durante a operação. Segundo o titular da DPCA, delegado Diego Aleluia, perfis falsos na internet procuravam atrair os adolescentes para a prostituição.

"Chegou ao nosso conhecimento a existência de perfis falsos nas redes sociais, que estavam realizando contato com adolescentes para atraí-los à prostituição. Iniciamos as investigações para identificar os responsáveis por essa prática delituosa e agora esses equipamentos serão periciados e servirão para robustecer a investigação criminal, explicou.

Ainda segundo o delegado, nessa primeira fase da operação foram solicitados apenas mandados de busca e apreensão, que serão utilizados para obter mais informações sobre o caso. Aleluia afirmou ainda, que outra fase da operação está programada para os próximos meses.