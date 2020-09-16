Motorista foge da PRF e capota com carro na BR 101 na Serra

No vídeo é possível ver um veículo não obedecendo à ordem de parada e fugindo em alta velocidade. De acordo com informações da TV Gazeta, o carro ainda seguiu pelo acostamento e fez ultrapassagens em local proibido. Ao ser seguido pelos agentes da PRF, o condutor perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e capotou. Veja o vídeo.

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O motorista do carro é menor de idade e não estava com documento de identificação. No carro foi encontrada uma sacola plástica com 1.400 pedras de crack. O menor disse que pegou a droga no bairro São Pedro, em Vitória, levaria para Linhares e receberia R$ 1 mil pelo transporte da droga. Ele e os entorpecentes foram levados para a Delegacia de Polícia da Serra.