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Motorista foge da PRF e capota com carro na BR 101 na Serra

Veículo furou fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Condutor era menor de idade e transportava drogas de Vitória para Linhares

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 08:08
Carro ficou destruído após capotar em perseguição na BR 101, na Serra
Carro ficou destruído após capotar em perseguição na BR 101, na Serra Crédito: Divulgação / PRF
Uma perseguição terminou com veículo capotado e drogas apreendidas na BR 101, na Serra, na noite desta terça-feira (15). A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma câmera instalada na viatura dos agentes mostrou o momento em que um motorista fura uma fiscalização de rotina. Na perseguição, o carro capotou.  Com o condutor, menor de idade, foram apreendidas 1.400 pedras de crack.
No vídeo é possível ver um veículo não obedecendo à ordem de parada e fugindo em alta velocidade. De acordo com informações da TV Gazeta, o carro ainda seguiu pelo acostamento e fez ultrapassagens em local proibido. Ao ser seguido pelos agentes da PRF, o condutor perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e capotou. Veja o vídeo.
O motorista do carro é menor de idade e não estava com documento de identificação. No carro foi encontrada uma sacola plástica com 1.400 pedras de crack. O menor disse que pegou a droga no bairro São Pedro, em Vitória, levaria para Linhares e receberia R$ 1 mil pelo transporte da droga. Ele e os entorpecentes foram levados para a Delegacia de Polícia da Serra.
Drogas apreendidas em perseguição na BR 101, na Serra
Drogas apreendidas em perseguição na BR 101, na Serra Crédito: Divulgação / PRF
Com informações da TV Gazeta

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