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Bandidos invadem obra social e roubam até brinquedos em Cariacica

Segundo funcionários da instituição, foram pelo menos três invasões em menos de uma semana. Os criminosos furtaram até os fios de telefone e energia, deixando o imóvel sem luz e internet

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 19:07
Antigo orfanato em São Francisco
Obra Social que cuida de crianças em Cariacica é alvo de assaltos Crédito: Divulgação | Obra Social Cristo Rei
A Obra Social Cristo Rei, localizada no bairro São Francisco, em Cariacica, foi alvo de bandidos na manhã desta quarta-feira (16). De acordo com informações da Polícia Militar, Marcela Cristina Boldi, assistente social atuante na instituição, acionou o Ciodes dizendo que estava ouvindo passos vindos do segundo andar do antigo orfanato, sem que, no entanto, tivesse conseguido identificar a pessoa que estava no local.
Ainda segundo a PM, buscas foram realizadas, mas ninguém foi encontrado. Porém, os militares constataram que fios foram furtados do local. Marcela foi orientada a registrar o fato na delegacia.
De acordo com o professor de educação física da instituição, Osmar Domingos de Souza, de 45 anos, os episódios de furto têm se repetido no local e até brinquedos já foram levados pelos criminosos. "Eu fui criado lá e hoje sou professor, neste momento não estamos atendendo as crianças por conta da pandemia, estamos apenas fazendo repasse de cestas básicas. Mas estão entrando lá e roubando a fiação, bicicleta do pedreiro, mais de 100 metros de cabo grosso, brinquedos e bolas do depósito. E tudo que temos ali veio de doação. Foram cerca de três dias de invasões. Inclusive cortaram fios de internet e telefone e a gente não tinha conseguido nem registrar a ocorrência. Precisamos de apoio policial e da comunidade", afirmou.
No mesmo sentido, a assistente social, Marcela Cristina, reafirma o ocorrido. "Hoje (16) pela manhã eles entraram na parte de cima da casa, ouvimos barulho e chamamos a polícia pelo 190. Teve viatura no local, mas não fizemos o Boletim de Ocorrência on-line, porque estávamos sem internet e luz. Os suspeitos entraram na casa três vezes, inclusive no fim de semana e levaram objetos. Na segunda à tarde (14) levaram parte dos fios e hoje (16) novamente. Na segunda (14) levaram também brinquedos, bolas e um som que tinha na sala de dança", acrescentou.
A casa foi fundada em outubro de 1924, e inicialmente funcionava como um orfanato. "Hoje somos uma Ong, atendemos crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo", afirmou.
Demandada para esclarecer sobre como tem se dado o policiamento na região, a Polícia militar informou que realiza policiamento ostensivo diário no bairro São Francisco, em Cariacica, agindo de forma preventiva e repressiva. Além disso, são realizadas abordagens, operações e cercos táticos que têm resultado na recuperação de veículos na região. A corporação reforçou que conta sempre com a contribuição da comunidade através do Ciodes (190), para os casos de crimes em andamento, e do Disque-Denúncia (181), para denúncias de indivíduos que possam estar agindo na região. O sigilo e anonimato são garantidos.

DOAÇÕES

Para quem estiver interessado em fazer doações para reverter o quadro que a instituição vem enfrentando, basta ligar para o número (27) 3336-1440 ou entrar em contato pelo email [email protected].
Dados bancários:
  • Favorecido: Obra Social Cristo Rei
  • Banco: Banestes
  • Conta Corrente: 1.828.078
  • Agência: 099-Ceasa
  • Banco: Banco do Brasil
  • Conta Corrente: 205305-5
  • Agência: 4291-9 
Picpay: obrasocialcristorei

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