Suspeito de matar homem em Domingos Martins ganhou benefício da saidinha

não teve o nome divulgado pela polícia, contratou os suspeitos para roubar as notas promissórias da dívida na casa de Rafael. A vítima, identificada como Rafael da Silva Sousa, de 38 anos, era agiota e tinha emprestado dinheiro a juros para a irmã. Segundo as investigações, ela devia R$ 17 mil para o irmão. Para não pagar, de acordo com a Polícia Civil , a irmã, que, contratou os suspeitos para roubar as notas promissórias da dívida na casa de Rafael.

Após serem identificados, os suspeitos amarraram e executaram a vítima com pelo menos cinco tiros. A Polícia Civil prendeu a suspeita de ser o mandante do crime e dois dos três executores.

O foragido é o Weverton Caldon, que teria cometido o crime enquanto aproveitava o benefício da saidinha. Um dia depois de cometer o crime, ele voltou para o presídio, dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

Em outubro, quando ainda era investigado pelo crime, Weverton deixou o presídio novamente após ganhar outro benefício da saída temporária. Desta vez, porém, ele não voltou para o sistema prisional e está foragido desde então. A Polícia acredita que ele desconfiava de que as investigações do latrocínio estavam se aproximando dele. De outubro até hoje, Weverton ainda é suspeito de cometer outro homicídio e dois roubos

Os detalhes da investigação foram divulgados durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (06), que contou com a participação do secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, e do titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Venda Novo do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres. O secretário de Estado da Segurança Pública criticou a concessão dos benefícios de saidinha.