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4% dos beneficiados

Após "saidinha de Natal", 87 presos não voltam ao sistema prisional do ES

O número de detentos beneficiados foi 35% maior que no mesmo período de 2019, quando 1.561 puderam sair das unidades prisionais
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

05 jan 2021 às 07:15

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 07:15

Presídio do Espírito Santo
Presídio do Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Terminou na última quarta-feira, 30 de dezembro de 2020, o prazo para que os mais de dois mil internos beneficiados com a "saidinha de Natal" no Espírito Santo voltassem ao sistema prisional do Estado. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, entre os 2.118 internos que receberam o benefício da saída temporária no dia 21 de dezembro, 87 não voltaram, o que corresponde a 4% do total.
O benefício está previsto na Lei de Execução Penal e de acordo com a Sejus, "funciona como uma preparação e adaptação do custodiado ao retorno ao convívio em sociedade".
O número de detentos beneficiados foi 35% maior que no mesmo período de 2019, quando 1.561 puderam sair das unidades prisionais.

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