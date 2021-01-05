Após "saidinha de Natal", 87 presos não voltam ao sistema prisional do ES

Terminou na última quarta-feira, 30 de dezembro de 2020, o prazo para que os mais de dois mil internos beneficiados com a "saidinha de Natal" no Espírito Santo voltassem ao sistema prisional do Estado. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, entre os 2.118 internos que receberam o benefício da saída temporária no dia 21 de dezembro, 87 não voltaram, o que corresponde a 4% do total.
O benefício está previsto na Lei de Execução Penal e de acordo com a Sejus, "funciona como uma preparação e adaptação do custodiado ao retorno ao convívio em sociedade".
O número de detentos beneficiados foi 35% maior que no mesmo período de 2019, quando 1.561 puderam sair das unidades prisionais.