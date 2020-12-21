Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até o dia 30

Mais de 2 mil detentos são beneficiados com 'saidinha de Natal' no ES

A Secretaria da Justiça informou que 2.118 internos foram beneficiados com a saída temporária. A quantidade de detentos é 35% maior que o número de beneficiados em 2019

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 17:18
Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha
Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Mais de dois mil detentos do Espírito Santo receberam nesta segunda-feira (21) o benefício de "saidinha de Natal", autorizado pelo Poder Judiciário. A Secretaria da Justiça do Estado informou que 2.118 internos foram beneficiados com a saída temporária que tem validade até o dia 30 de dezembro. A quantidade é 35% maior que o número de beneficiados em 2019, quando 1.561 presos foram liberados para passar o período natalino fora das unidades prisionais.
A Secretaria de Estado da Justiça explicou que o benefício "está previsto na lei de Execução Penal e funciona como uma preparação e adaptação do custodiado ao retorno do convívio em sociedade".

AGLOMERAÇÃO NA SAÍDA DOS DETENTOS

Em agosto, uma longa fila de carros foi registrada nas proximidades do Complexo do Xuri, em Vila Velha causando aglomeração na frente da unidade, quando mais de mil detentos receberam outro benefício: o do Dia dos Pais.
Em meio à pandemia do novo coronavírus, quatro meses depois do episódio registrado pela reportagem de A Gazeta, a Sejus garantiu que o controle da doença no sistema prisional tem sido realizado de "forma sistemática" e disse que para entrar na unidade, todos devem passar por uma barreira sanitária. Ainda completou afirmando que as medidas de segurança também valem para os internos que retornarão à unidade prisional após a saída temporária.
No entanto, as ferramentas usadas para evitar a aglomeração na saída dos internos não foram detalhadas à reportagem.

Veja Também

Inquérito escolar: 60% dos estudantes do ES com Covid eram assintomáticos

ES chega a 4.759 mortes por Covid-19 e passa de 228,7 mil casos

Praias durante a pandemia: entenda riscos e cuidados necessários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump
Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados