Homem é assassinado e outro acaba ferido por tiros em Nova Venécia

Ataque a tiros na madrugada deste sábado (20) deixou uma vítima morta e outra baleada; caso é investigado pela Polícia Civil.

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13:44

Um homem foi morto a tiros e outro ficou ferido após serem surpreendidos por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (20), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu em diferentes pontos da cidade e as ocorrências estão relacionadas, segundo a polícia.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Altoé. Durante o deslocamento, foi informado que havia uma vítima na região da Vila Olímpica, sendo posteriormente confirmado que os registros estavam ligados à mesma ocorrência.

Na Vila Olímpica, os militares encontraram um homem com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo no braço e no queixo. Ele foi encaminhado ao hospital, mas optou por não receber atendimento médico e foi liberado.

As equipes seguiram até o bairro Dalvit, onde o Samu constatou o óbito de um homem encontrado sentado no interior de um veículo.

Segundo relato do sobrevivente à Polícia Militar, ele e a vítima fatal estavam juntos momentos antes do crime. Após passarem por uma região conhecida como “Inferninho”, os dois foram surpreendidos por disparos de arma de fogo ao entrarem na Rua Ângelo Venturim. O homem afirmou não saber a motivação do crime nem identificar os autores.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica.

Informações que possam contribuir para as investigações podem ser repassadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181.

