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Aglomeração na praia

Policiais usam spray de pimenta e gás para acabar com festa em Guarapari

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram PM dispersando grupo que promovia aglomeração na Praia do Morro, no domingo (3)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 jan 2021 às 16:47

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 16:47

PM dispersa aglomeração e festa clandestina na Praia do Morro, em Guarapari
PM dispersa aglomeração e festa clandestina na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Reprodução/vídeo
Com spray de pimenta e gás lacrimogêneo, policiais dispersaram a aglomeração de grupo que participava de uma festa ilegal, na noite de domingo (3), na areia da Praia do Morro, em Guarapari. O município está enquadrado como risco alto de contágio para o coronavírus, conforme classificação do mapa de risco da Covid-19. 
De acordo com a Polícia Militar, o uso de armas não letais foi necessário para garantir a dispersão dos participantes, já que eles não atenderam à solicitação feita pelos policiais para que as caixas de som fossem desligadas e a reunião fosse encerrada.
Policiais usam spray de pimenta e gás para acabar com festa em Guarapari
A ação policial foi registrada e compartilhada nas redes sociais. Um dos registros mostra ao menos 10 viaturas da PM transitando na orla e um grupo de militares no calçadão. No outro, os policiais ordenam que as pessoas que estão no local deixem a região e disparam uma bomba de efeito moral em direção à areia.
De acordo com a PM, os policiais foram acionados após denúncias de que havia aglomeração durante uma festa clandestina. Segundo a corporação, as pessoas estavam utilizando caixas de som. A prática está proibida por conta do decreto municipal que estipula medidas preventivas contra a contaminação do coronavírus.
“No primeiro momento, houve contato com os cidadãos pedindo para que desligassem a caixa, mas os participantes não acataram. Por isso, foi necessário utilizar armas não letais, como spray de pimenta e gás lacrimogêneo”, diz a nota da PM.
O documento reforça que a ação foi desenvolvida para orientar os cidadãos sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras. “A aglomeração se concretizava como uma festa clandestina. Após a ação dos militares, o público foi dispersado”, finaliza.
A Prefeitura de Guarapari foi questionada sobre a operação e se haverá ampliação das medidas restritivas, como o bloqueio do acesso às praias. Por nota, a administração municipal informou somente que a ação foi "realizada exclusivamente pela PM".

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