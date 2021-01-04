PM dispersa aglomeração e festa clandestina na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Reprodução/vídeo

Com spray de pimenta e gás lacrimogêneo, policiais dispersaram a aglomeração de grupo que participava de uma festa ilegal, na noite de domingo (3), na areia da Praia do Morro, em Guarapari . O município está enquadrado como risco alto de contágio para o coronavírus, conforme classificação do mapa de risco da Covid-19.

De acordo com a Polícia Militar , o uso de armas não letais foi necessário para garantir a dispersão dos participantes, já que eles não atenderam à solicitação feita pelos policiais para que as caixas de som fossem desligadas e a reunião fosse encerrada.

Your browser does not support the audio element. Policiais usam spray de pimenta e gás para acabar com festa em Guarapari

A ação policial foi registrada e compartilhada nas redes sociais. Um dos registros mostra ao menos 10 viaturas da PM transitando na orla e um grupo de militares no calçadão. No outro, os policiais ordenam que as pessoas que estão no local deixem a região e disparam uma bomba de efeito moral em direção à areia.

De acordo com a PM, os policiais foram acionados após denúncias de que havia aglomeração durante uma festa clandestina. Segundo a corporação, as pessoas estavam utilizando caixas de som. A prática está proibida por conta do decreto municipal que estipula medidas preventivas contra a contaminação do coronavírus.

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“No primeiro momento, houve contato com os cidadãos pedindo para que desligassem a caixa, mas os participantes não acataram. Por isso, foi necessário utilizar armas não letais, como spray de pimenta e gás lacrimogêneo”, diz a nota da PM.

O documento reforça que a ação foi desenvolvida para orientar os cidadãos sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras. “A aglomeração se concretizava como uma festa clandestina. Após a ação dos militares, o público foi dispersado”, finaliza.

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