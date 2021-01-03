ES registra nove mortes e 1,4 mil novos casos de Covid em 24 horas

No terceiro dia de 2021, o Espírito Santo registrou mais nove mortes e 1.405 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (3).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.124 mortes provocadas pela doença e 251.649 pessoas infectadas. Neste feriado de Ano-Novo, foi ultrapassada a marca de 250 mil capixabas infectados com o coronavírus.
O município de Vila Velha, com 34.276 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.
Em seguida, estão Serra (31.571), Vitória (29.145) e Cariacica (21.259). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.287 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.778.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 229.739. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 776 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.