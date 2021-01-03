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Pandemia

ES registra nove mortes e 1,4 mil novos casos de Covid em 24 horas

Dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (3). Ao todo, 5.124 pessoas já morreram devido ao coronavírus

Publicado em 

03 jan 2021 às 17:26

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 17:26

Coronavírus
Neste feriado de Ano-Novo, o Estado alcançou o número de 250 mil infectados com o coronavírus Crédito: Pixabay
No terceiro dia de 2021, o Espírito Santo registrou mais nove mortes e  1.405 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (3).  
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.124 mortes provocadas pela doença e 251.649 pessoas infectadas. Neste feriado de Ano-Novo, foi ultrapassada a marca de 250 mil capixabas infectados com o coronavírus.
O município de Vila Velha, com 34.276 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.
Em seguida, estão Serra (31.571), Vitória (29.145) e Cariacica (21.259). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.287 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.778.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 229.739. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 776 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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