Espírito Santo ultrapassa 250 mil casos confirmados de Covid-19

A infecção pelo coronavírus já provocou a morte de mais de 5 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Pixabay

Espírito Santo ultrapassou, neste sábado (02), o número de 250 mil casos confirmados pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 973 pessoas foram diagnosticadas com a doença em 24 horas. O estado acumula 250.244 casos e 5.115 óbitos em decorrência da Covid-19, 22 mortes a mais do que o dia anterior.

Ao atingir esse novo marco, o Estado passa a ter mais contaminados do que sete países da América do Sul, entre os quais o Paraguai (108.349 casos) Bolívia (160.985) e Equador (213.378). O número também é superior ao registrado na Austrália, onde há 28.427 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com dados da universidade americana Johns Hopkins.

"Nós estamos testamos mais, é possível que no pico da pandemia tivéssemos muito mais pessoas contaminadas, mas a nossa capacidade de testagem era menor e os critérios mais limitados. Agora, aumentamos a nossa capacidade de descobrir esses dados", destacou Ethel Maciel, doutora em Epidemiologia e professora da Ufes

"Contudo, nas últimas três semanas, temos visto um crescimento muito expressivo de casos, que nos permite dizer que teve um aumento de contaminação mesmo, não apenas porque mais testes estão sendo realizados. Mais pessoas estão transmitindo o vírus", completou.

AUMENTO EXPRESSIVO DE CASOS

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, alguns municípios do interior vivem uma espécie de expansão da doença, algo que não chegou ainda na Grande Vitória. A tendência é que haja um crescimento ainda maior de contaminação nos próximos dois meses.

"Fechamos o ano com uma expansão da doença, principalmente no interior, que, em um primeiro momento, teve poucos casos. Cerca de 40% dos casos do interior foram registrados em novembro e dezembro. A transmissão está ascendente" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde

Nésio explica que, desde setembro, o Estado tem trabalhado com a possibilidade de uma variante do vírus em circulação, o que poderia explicar o aumento expressivo de casos de contaminação e também de óbitos. Ele pontua, contudo, que os números poderiam ser ainda maiores caso o Espírito Santo não tivesse se preparado para a pandemia.

"Nós conseguimos nos antecipar à pandemia, realizamos mais de 700 mil testes e não subestimamos a expansão da doença no Estado, mas é claro que a proporção de casos observados assusta. Desde setembro já afirmamos a possibilidade de circulação de uma variante, e de uma mudança do comportamento da população, com menos isolamento. Esses dois fenômenos podem ter contribuído para o o aumento de transmissão", afirmou.

Atualmente, oito cidades estão classificadas com risco alto de transmissão de Covid-19, de acordo com o Mapa de Risco do Governo do Estado. Essa classificação estabelece medidas sanitárias mais rígidas para os municípios, para diminuir a contaminação. Uma delas está a proibição do funcionamento de bares, além da realização de eventos.

Há ainda 54 municípios em risco moderado - toda a Grande Vitória se encontra nessa classificação- além de 16 em risco baixo.