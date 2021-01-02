O que fazer se tiver sintomas da Covid-19 após as festas?

Já os exames que pesquisam antígeno para os que não apresentam sintoma, este número é ainda maior", diz a infectologista. "O outro motivo é que mesmo que tenha feito o exame recentemente, há uma janela para que o vírus se manifeste, também podendo dar falso negativo e ser um vetor de contaminação", continua.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.