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Ano novo, velhos hábitos

Apesar da pandemia, praias de Vitória ficam cheias no 1° dia de 2021

Com a quantidade de frequentadores, manter o distanciamento social necessário para prevenção da Covid-19 torna-se mais difícil

Publicado em 

01 jan 2021 às 17:11

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 17:11

Os capixabas foram à praia no primeiro dia do ano de 2021.
Na Guarderia, a faixa de areia estreita estava praticamente toda tomada pelos frequentadores Crédito: Carlos Alberto Silva
O calor intenso deste 1º dia de 2021 levou muitas pessoas às praias de Vitória e, apesar da pandemia da Covid-19 não ter ficado em 2020, os protocolos de segurança foram ignorados pela maioria dos frequentadores. Manter o distanciamento com a areia loteada por barracas e cadeiras torna-se mais difícil, e o risco de contaminação é maior. 
O problema também foi registrado na orla em comemorações do réveillon durante a noite e madrugada, como em Guarapari São Mateus. Os dois municípios estão no risco alto de transmissão da doença e, embora a praia seja um lugar aberto, a aglomeração potencializa o risco.  
Praia de Peracanga, em Guarapari, ficou lotada durante as comemorações do réveillon
Praia de Peracanga, em Guarapari, ficou lotada durante as comemorações do réveillon Crédito: Leitor de A Gazeta
O comportamento da população que não adota as medidas de segurança - uso de máscaras, distanciamento social e higienização frequente das mãos - está contribuindo para o aumento de casos e mortes no Espírito Santo, e a situação pode se agravar nas próximas semanas. 

Praias cheias no primeiro dia de 2021

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