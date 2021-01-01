Apesar da pandemia, praias de Vitória ficam cheias no 1° dia de 2021

O calor intenso deste 1º dia de 2021 levou muitas pessoas às praias de Vitória e, apesar da pandemia da Covid-19 não ter ficado em 2020, os protocolos de segurança foram ignorados pela maioria dos frequentadores. Manter o distanciamento com a areia loteada por barracas e cadeiras torna-se mais difícil, e o risco de contaminação é maior.
O problema também foi registrado na orla em comemorações do réveillon durante a noite e madrugada, como em Guarapari e São Mateus. Os dois municípios estão no risco alto de transmissão da doença e, embora a praia seja um lugar aberto, a aglomeração potencializa o risco.
O comportamento da população que não adota as medidas de segurança - uso de máscaras, distanciamento social e higienização frequente das mãos - está contribuindo para o aumento de casos e mortes no Espírito Santo, e a situação pode se agravar nas próximas semanas.