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Diagnóstico

Anvisa orienta laboratórios para detecção de nova variante de Covid-19

Em nota técnica, agência recomenda que os laboratórios tomem medidas que favoreçam o diagnóstico de cepas variadas do vírus

Publicado em 

02 jan 2021 às 09:13

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 09:13

Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Sede da Anvis Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na sexta-feira (1º) nota técnica com informações sobre o impacto da variante do novo coronavírus identificada no Reino Unido.
A nota recomenda que os laboratórios fiquem atentos às informações das instruções de uso de produtos existentes para a detecção de Covid-19 e adotem medidas que favoreçam o diagnóstico, como a utilização de produtos voltados a diferentes alvos virais.
Ainda de acordo com o documento, a maioria dos ensaios moleculares do tipo PCR (reação de cadeia de polimerase) regularizados no Brasil utilizam mais de um alvo, o que reduziria o impacto ao diagnóstico.
A nota pode ser lida na íntegra no site da agência.

CONSULTA

A agência informou ainda que disponibiliza, desde abril de 2020, um painel para consulta da fila de produtos para diagnóstico in vitro para detecção da Covid-19.
Nessa ferramenta, é possível encontrar informações sobre a quantidade de pedidos deferidos, indeferidos, em análise, aguardando o certificado de boas práticas de fabricação (CBPF), como informações específicas sobre os produtos.
A consulta aos alvos dos produtos regularizados nesta Anvisa também está disponível no portal da agência.

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