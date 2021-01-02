Anvisa orienta laboratórios para detecção de nova variante de Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na sexta-feira (1º) nota técnica com informações sobre o impacto da variante do novo coronavírus identificada no Reino Unido.
A nota recomenda que os laboratórios fiquem atentos às informações das instruções de uso de produtos existentes para a detecção de Covid-19 e adotem medidas que favoreçam o diagnóstico, como a utilização de produtos voltados a diferentes alvos virais.
Ainda de acordo com o documento, a maioria dos ensaios moleculares do tipo PCR (reação de cadeia de polimerase) regularizados no Brasil utilizam mais de um alvo, o que reduziria o impacto ao diagnóstico.
A nota pode ser lida na íntegra no site da agência.
CONSULTA
A agência informou ainda que disponibiliza, desde abril de 2020, um painel para consulta da fila de produtos para diagnóstico in vitro para detecção da Covid-19.
A consulta aos alvos dos produtos regularizados nesta Anvisa também está disponível no portal da agência.