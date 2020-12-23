ES credencia laboratórios e reduz espera por testes de Covid

No Lacen, já foram realizados mais de 700 mil testes de Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Governo do Estado/Divulgação

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) credenciou dois laboratórios particulares para ajudar no processamento de exames de Covid-19 . Com a medida, a expectativa é que o tempo de resposta à população, que chegava a mais de 10 dias no início do mês, seja de no máximo 48 horas.

Essa é a projeção do secretário Nésio Fernandes, que comunicou a adoção da nova estratégia em pronunciamento na tarde desta quarta-feira (23), quando fez um balanço sobre a pandemia no Espírito Santo

"A partir de hoje, todas as amostras voltarão a ser liberadas em até 48 horas. Conseguimos vencer todo o passivo que havia no Lacen (Laboratório Central)", ressalta.

Na ocasião, o credenciamento de laboratórios particulares foi anunciado como uma das estratégias para o enfrentamento do problema, o que foi consolidado nesta terça-feira (22), segundo o secretário. As duas unidades já credenciadas - Cremasco e Laboratório de Análises Clínicas Santa Maria - passarão a analisar também os exames que chegarem ao Lacen, e vão receber o valor fixo de R$ 160 por exame de PCR de pacientes do SUS. Outros dois laboratórios se candidataram e estão na fase de verificação de documentos.

Nésio Fernandes ressaltou, ainda, a importância de as pessoas buscarem atendimento, ao menor indício de sintoma gripal, neste período de festas de final de ano.

"Não deixem de procurar avaliação médica, coletar a amostra para fazer o PCR (swab). Não podemos deixar a capacidade de reconhecimento do comportamento de casos por redução da procura por serviços de saúde. Vamos garantir a capacidade plena de testagem, para termos o diagnóstico oportuno e adotar adequadas medidas", apelou o secretário, acrescentando que os sintomáticos e suspeitos precisam fazer o isolamento para não contaminar outras pessoas.