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Em até 48 horas

ES credencia laboratórios e reduz espera por testes de Covid

Com o aumento de casos, a Secretaria da Saúde (Sesa) habilitou empresas particulares para fazer a análise dos exames e dar resposta mais rápida à população

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 17:12
Lacen já realizou mais de 120 mil testes da Covid-19
No Lacen, já foram realizados mais de 700 mil testes de Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Governo do Estado/Divulgação
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) credenciou dois laboratórios particulares para ajudar no processamento de exames de Covid-19. Com a medida, a expectativa é que o tempo de resposta à população, que chegava a mais de 10 dias no início do mês, seja de no máximo 48 horas. 
Essa é a projeção do secretário Nésio Fernandes, que comunicou a adoção da nova estratégia em pronunciamento na tarde desta quarta-feira (23), quando fez um balanço sobre a pandemia no Espírito Santo.
"A partir de hoje, todas as amostras voltarão a ser liberadas em até 48 horas. Conseguimos vencer todo o passivo que havia no Lacen (Laboratório Central)", ressalta. 
Com o aumento do número de casos de Covid-19 e a escassez de insumos para o processamento dos testes, o Estado iniciou o mês de dezembro com cerca de 15 mil exames represados no Lacen. Nesse quadro, pacientes relataram esperar até mais de 10 dias pelo resultado, embora, oficialmente, a Sesa informasse que o prazo máximo era de cinco dias. Desde o começo da pandemia, o Laboratório Central já analisou mais de 700 mil testes. 
Na ocasião, o credenciamento de laboratórios particulares foi anunciado como uma das estratégias para o enfrentamento do problema, o que foi consolidado nesta terça-feira (22), segundo o secretário. As duas unidades já credenciadas - Cremasco e Laboratório de Análises Clínicas Santa Maria - passarão a analisar também os exames que chegarem ao Lacen, e vão receber o valor fixo de R$ 160 por exame de PCR de pacientes do SUS.  Outros dois laboratórios se candidataram e estão na fase de verificação de documentos. 
Nésio Fernandes ressaltou, ainda, a importância de as pessoas buscarem atendimento, ao menor indício de sintoma gripal, neste período de festas de final de ano.
"Não deixem de procurar avaliação médica, coletar a amostra para fazer o PCR (swab). Não podemos deixar a capacidade de reconhecimento do comportamento de casos por redução da procura por serviços de saúde. Vamos garantir a capacidade plena de testagem, para termos o diagnóstico oportuno e adotar adequadas medidas", apelou o secretário, acrescentando que os sintomáticos e suspeitos precisam fazer o isolamento para não contaminar outras pessoas. 

Correção

23/12/2020 - 6:40
O secretário Nésio Fernandes havia informado, durante o pronunciamento, que seis laboratórios privados haviam sido credenciados para processar testes de Covid-19. Após a divulgação desta matéria, no entanto, a assessoria da Sesa informou que são dois credenciamentos no momento. A informação foi corrigida.

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