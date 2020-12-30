Covid-19: Casagrande se reúne com prefeitos da Grande Vitória e litoral

Renato Casagrande disse que irá se reunir com prefeitos eleitos no ES em janeiro Crédito: Vitor Jubini

A pandemia do coronavírus segue avançando sobre o Espírito Santo e, com a virada do ano e a tomada de posse dos prefeitos e prefeita eleitos, novas medidas de combate à doença deverão ser adotadas. Por isso, o governador do Estado, Renato Casagrande , afirmou que pretende se reunir com os novos gestores das regiões Metropolitana e Litorânea para discutir as providências tomadas pelos municípios no ano de 2021.

A informação foi passada durante pronunciamento realizado nesta quarta-feira (30) . Casagrande disse que a reunião será virtual e as regiões Metropolitana e Litorânea foram escolhidas porque são locais que concentram um maior fluxo de pessoas durante o período do final do ano e do verão. Ele afirmou que os escolhidos pela população para gerir as cidades devem entender as necessidades dos respectivos municípios. Durante a fala, o governador ainda pregou a compreensão e o respeitos dos gestores eleitos para com as determinações do Governo do Estado em relação às medidas de contenção da pandemia da Covid-19.

"Neste ano novo também temos gestores novos nos 78 municípios do Estado. É preciso que vocês compreendam e busquem informações da realidade da Covid em cada município. É importante que vocês conheçam a metodologia da produção desse mapa de risco, as medidas que precisamos tomar de acordo com o risco de cada cidade. Em primeiro lugar, vou me reunir com os prefeitos da Região Metropolitana e dos municípios litorâneos. São esses municípios com o maior fluxo de pessoas neste momento. São 16 municípios que estamos convidando. No dia 5 de janeiro, às 14h, vamos fazer uma reunião virtual com os prefeitos eleitos, gestores da área da Saúde, Ministério Público para falar sobre o combate à Covid. Tudo que estamos fazendo é para salvar vidas", afirmou o governador.

Casagrande ainda reiterou que os próximos meses de janeiro, fevereiro e março podem ser perigosos, caso a população e os turistas que venham aproveitar o verão no Espírito Santo não tomem os devidos cuidados em relação à pandemia do coronavírus. O governador fez questão de afirmar que todos são bem-vindos, mas que só devem vir para o Estado caso tenham lugar seguro para ficar, sem aglomerações.

"Queremos receber muito bem as pessoas no nosso Estado, mas só venham para cá se vierem para lugar seguro. Se não vierem para um lugar seguro, não venham. Evitem aglomeração, por favor. É especialmente na aglomeração e no ambiente fechado que o vírus consegue se transmitir com muita facilidade e eficiência. Todos são bem-vindos, mas só venham de fato se tiverem um local seguro. Neste momento, é bom que a gente alerte que a virada do ano não é para ter festa, fogos, shows, não pode aglomerar", disse.

"É um momento de final de ano e de verão diferente do que já vivenciamos na nossa vida. Por isso que precisamos ter um comportamento diferente neste momento diferente. Estamos crescendo o número de casos e óbitos. Se não tivermos cuidado, janeiro, fevereiro e março serão meses perigosos" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

O apelo de Casagrande é acompanhado por um aumento no número de infecções e mortes registradas em decorrência da Covid-19 no Estado. O governador ressaltou ainda que os números registrados atualmente já são maiores que os observados na primeira fase do avanço do coronavírus no Estado, cujo pico foi entre os meses de junho e julho.

"O número de pessoas contagiadas neste momento é maior que na primeira fase da doença do coronavírus. Nós estamos agora, de novo, em uma fase crescente dos números, e para vocês terem uma ideia, nós que chegamos na primeira fase com 36 óbitos por dia, caímos com 9 óbitos por dia e agora voltamos a 27 mortes por dia. Crescemos muito o número de óbitos e ainda é um número crescente no nosso Estado. Estamos com 1.700 pessoas contagiadas por dia", informou.

O governador ainda apontou outro dado alarmante: o percentual de ocupação de UTIs, que, levando em consideração o valor potencial de leitos - que abrange os novos leitos de tratamento intensivo que o Governo do Estado pode adquirir, já chegou a 75%. Casagrande reiterou, porém, que o governo já está em processo de aquisição de novas vagas nos hospitais para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus.

"Dos leitos disponíveis, temos 80% dos leitos ocupados. Estamos em um processo de abertura de leitos, queremos chegar a até 900 leitos de UTI disponibilizados para a Covid. Vamos chegar até o final de janeiro provavelmente com 850 leitos. Isso tudo tem um limite", destacou.

E apesar do tempo transcorrido desde o início da pandemia - já são 9 meses desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia da Covid-19 - e das medidas restritivas impostas à população, Casagrande pediu que haja resiliência e responsabilidade no combate a doença. Ele disse que as pessoas não podem se cansar e precisam cumprir os protocolos adotados pelo Governo do Estado

"Enquanto temos a presença do vírus que mata, que tira vidas e provoca sequelas, também tivemos união de pessoas em 2020. Queremos que em 2021 a gente continue com essa responsabilidade, resistência, resiliência. Não podemos nos cansar, não temos o direito de dizer que estamos cansados. Precisamos cumprir os protocolos. Se não cumprirmos, colocamos a nossa vida e a do outro em risco", afirmou o governador.

A COVID-19 NO ES