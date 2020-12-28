Coronavírus no ES: veja número de profissionais da educação infectados

Os dados do Censo Sorológico Escolar que mostra a quantidade de profissionais - docentes e trabalhadores da educação da rede estadual que tiveram Covid-19 foram apresentados nesta segunda-feira (28). As amostras foram coletadas entre outubro e dezembro deste ano.
Já Inquérito Sorológico Escolar revelou que 60% dos estudantes que foram contaminados com a Covid-19 no Espírito Santo estavam assintomáticos. Neste público, os três sintomas mais comuns foram cefaleia, congestão nasal e tosse.
O gerente de Vigilância da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Orlei Cardoso, e a médica infectologista Cristiana Costa Gomes, informaram que 21.502 profissionais fizeram testes sorológicos pelo método de quimioluminescência, que identifica anticorpos IgG, capaz de apontar se a pessoa já teve contato com o vírus. Os exames foram processados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES).
"Além de identificar a quantidade de professores e demais trabalhadores da educação da rede Estadual que tiveram contato com o novo Coronavírus, [o Censo] também auxilia com informações, com dados científicos para elaborar protocolos sanitários, a fim de subsidiar o controle da pandemia"
O estudo apontou uma prevalência dos trabalhadores da educação infectados pela Covid-19 de 6,47%, sendo por regionais de saúde: 6,81% na Regional Metropolitana; 5,60%, na Regional Central; 5,49%, na Regional Norte; e 5,31%, na Regional Sul.
REGIONAL VITÓRIA
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) dividiu a apresentação das informações a partir dos municípios de cada Superintendência Regional de Saúde (SRS). A SRS de Vitória envolve 18 cidades capixabas. Na região, a maior prevalência foi identificada em Ibatiba, Região Sul do Estado, com 13,33% Neste caso foram coletadas 60 amostras e oito deram resultados positivos.
REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Na Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Cachoeiro de Itapemirim, Piúma teve a maior prevalência da doença, 13,04%. De um total de 46 amostras de sangue analisadas, seis casos de infecção foram confirmados.
REGIONAL COLATINA
Já na Superintendência Regional de Saúde Colatina, proporcionalmente a doença estava mais presente em São Roque do Canaã. De um total de 72 amostras, 10 apresentaram resultados positivos para infecção de Covid-19. Neste caso, a prevalência foi de 13, 89%.
REGIONAL SÃO MATEUS
Na Superintendência Regional de Saúde (SRS) São Mateus, o município de Pinheiros foi o que teve maior prevalência de Covid-19, sendo 9,52%. O Censo Sorológico indicou que um total de 105 amostras coletadas, 10 foram identificadas como positivas para infecção de coronavírus.