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Coronavírus no ES: veja número de profissionais da educação infectados

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 21.502 profissionais fizeram testes sorológicos. Confira o número de infectados por cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 19:50

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 19:50

Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Volta às aulas nas escolas de nível fundamental Crédito: Fernando Madeira
Os dados do Censo Sorológico Escolar que mostra a quantidade de profissionais - docentes e trabalhadores da educação da rede estadual que tiveram Covid-19 foram apresentados nesta segunda-feira (28). As amostras foram coletadas entre outubro e dezembro deste ano.
Já  Inquérito Sorológico Escolar revelou que 60% dos estudantes que foram contaminados com a Covid-19 no Espírito Santo estavam assintomáticos.  Neste público, os três sintomas mais comuns foram cefaleia, congestão nasal e tosse.
O gerente de Vigilância da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Orlei Cardoso, e a médica infectologista Cristiana Costa Gomes, informaram que 21.502 profissionais fizeram testes sorológicos pelo método de quimioluminescência,  que identifica anticorpos IgG, capaz de apontar se a pessoa já teve contato com o vírus. Os exames foram processados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES).
"Além de identificar a quantidade de professores e demais trabalhadores da educação da rede Estadual que tiveram contato com o novo Coronavírus, [o Censo] também auxilia com informações, com dados científicos para elaborar protocolos sanitários, a fim de subsidiar o controle da pandemia"
Orlei Cardoso - Gerente de Vigilância da Sesa
O estudo apontou uma prevalência dos trabalhadores da educação infectados pela Covid-19 de 6,47%, sendo por regionais de saúde: 6,81% na Regional Metropolitana; 5,60%, na Regional Central; 5,49%, na Regional Norte; e 5,31%, na Regional Sul.

REGIONAL VITÓRIA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) dividiu a apresentação das informações a partir dos municípios de cada Superintendência Regional de Saúde (SRS). A SRS de Vitória envolve 18 cidades capixabas. Na região, a maior prevalência foi identificada em Ibatiba, Região Sul do Estado, com 13,33% Neste caso foram coletadas 60 amostras e oito deram resultados positivos.

REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Na Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Cachoeiro de Itapemirim, Piúma teve a maior prevalência da doença, 13,04%. De um total de 46 amostras de sangue analisadas, seis casos de infecção foram confirmados.

REGIONAL COLATINA

Já na Superintendência Regional de Saúde Colatina, proporcionalmente a doença estava mais presente em São Roque do Canaã. De um total de 72 amostras, 10 apresentaram resultados positivos para infecção de Covid-19. Neste caso, a prevalência foi de 13, 89%.

REGIONAL SÃO MATEUS

Na Superintendência Regional de Saúde (SRS) São Mateus, o município de Pinheiros foi o que teve maior prevalência de Covid-19, sendo 9,52%. O Censo Sorológico indicou que um total de 105 amostras coletadas, 10 foram identificadas como positivas para infecção de coronavírus.

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