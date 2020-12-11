Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avanço da pandemia

'Covid-19 está galopante no interior do ES', alerta Casagrande

Mais cinco municípios passaram ao risco alto de transmissão do coronavírus e, com Mantenópolis, que já estava nesse patamar, indicam acelerada disseminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 20:44

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 20:44

35º mapa de risco do ES; Covid-19; coronavírus; comparativo
Na comparação semanal do mapa do Espírito Santo, mais cinco municípios do interior chegam ao risco alto para a Covid-19 Crédito: Governo do ES/Divulgação
Em pronunciamento na noite desta sexta-feira (11), o governador Renato Casagrande (PSB) apresentou o novo mapa da Covid-19 no Espírito Santo. Em uma semana, mais cinco municípios passaram para o risco alto de transmissão e, se juntando a Mantenópolis, que já estava nesse patamar, indicam acelerada disseminação do coronavírus. Para ele, há um descontrole e a doença está galopante no interior do Estado. 
Covid-19 está galopante no interior do ES, alerta Casagrande
Com vigência de segunda (14) a domingo (20), o novo mapa tem, além de Mantenópolis, EcoporangaMarilândiaIbiraçuDomingos Martins e Anchieta.  "São seis municípios que estão em risco alto. Isso mostra como a doença está galopante no interior. Está também na Grande Vitória, mas o processo é crescente no interior do Espírito Santo.  É preciso entender que, quando chega ao risco alto, reduz a liberdade; é preciso compreender que as medidas caminham na direção do aumento das restrições de atividades econômicas e sociais", ressaltou Casagrande, acrescentando que a portaria com as novas medidas de restrição será publicada neste sábado (12). 

Veja Também

Entenda por que o coronavírus está 'galopante' no interior do ES

O mapa de risco da próxima semana também indica aumento no número de municípios em risco moderado de transmissão da Covid-19, que se apresentam em nível de ameaça mais baixo nesta semana, mas pioraram os indicadores e passarão a ter mais limitações nas atividades. Todos do interior. 

Veja Também

Em menos de uma semana, 6 médicos perderam a vida para a Covid no ES

Shoppings do ES podem ceder espaços para vacinação contra Covid

OMS pede US$ 4,3 bi em doações para vacinar países pobres contra Covid

"Nós estamos acompanhando o crescimento da pandemia no Brasil todo e aqui no Espírito Santo. Só para se ter uma ideia, a média móvel de óbito dos últimos 14 dias chegou praticamente a 20. Há um mês e meio, estávamos com a média móvel em torno de oito, nove. Agora, chegamos a 20 por dia. A taxa de transmissão do Espírito Santo, consolidada, está em 1,43. A taxa do interior do Estado, em 1,71 e, a da Grande Vitória, em 1,03. A taxa de transmissão do interior está muito superior à da Grande Vitória. Precisamos chamar atenção: a pandemia do interior está mais descontrolada do que na Grande Vitória", compara o governador. 
A taxa aumentou no Estado como um todo, saindo de 1,2 para 1,43, e os maiores indicadores estão no interior, em regiões como o Caparaó, com indicador de 2,28. Mas o pior cenário é o do Litoral Sul, que alcançou 2,70, ou seja, dez pessoas infectadas podem contaminar outras 27, por exemplo. É lá que está situado o município de Anchieta, que passará ao risco alto na próxima segunda, e Piúma, que saiu do baixo para o nível moderado. 
Na Região Metropolitana, embora o indicador seja mais favorável que no interior, a taxa também aumentou, passando de 0,87 para 1,03. O ideal é que a taxa fique abaixo de 1, o que sinaliza redução do nível de transmissão.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 4.543 mortes e passa de 210 mil casos

Pesquisadores identificam primeiros cães com coronavírus no Brasil

Vacinação será a partir de 16 anos no ES; veja ordem dos grupos prioritários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados