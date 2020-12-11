'Covid-19 está galopante no interior do ES', alerta Casagrande

O mapa de risco da próxima semana também indica aumento no número de municípios em risco moderado de transmissão da Covid-19, que se apresentam em nível de ameaça mais baixo nesta semana, mas pioraram os indicadores e passarão a ter mais limitações nas atividades. Todos do interior.

"Nós estamos acompanhando o crescimento da pandemia no Brasil todo e aqui no Espírito Santo. Só para se ter uma ideia, a média móvel de óbito dos últimos 14 dias chegou praticamente a 20. Há um mês e meio, estávamos com a média móvel em torno de oito, nove. Agora, chegamos a 20 por dia. A taxa de transmissão do Espírito Santo, consolidada, está em 1,43. A taxa do interior do Estado, em 1,71 e, a da Grande Vitória, em 1,03. A taxa de transmissão do interior está muito superior à da Grande Vitória. Precisamos chamar atenção: a pandemia do interior está mais descontrolada do que na Grande Vitória", compara o governador.