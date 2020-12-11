Coronavírus: ES registra 4.543 mortes e passa de 210 mil casos

O Espírito Santo registrou 29 óbitos nesta sexta-feira (11), elevando para 4.543 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus. E conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado teve 2.076 novos casos, elevando para 210.584 o total de diagnósticos positivos.
O município de Vila Velha, com 30.147 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (26.773), Vitória (25.576) e Cariacica (18.558). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.790 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.439.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 193.721. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,2%, e 688.690 mil testes já foram realizados no Estado.