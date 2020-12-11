Esse cenário levou o secretário de Saúde, Nésio Fernandes , a se dirigir diretamente a essa parcela da população em um rede social, em um apelo para que evitem aglomerações pelos próximos 90 dias. Natal, ano-novo e recesso escolar acendem especial alerta. “Jovens são vetores velozes, sua capacidade de transmitir a doença para pessoas de riscos é grande. Neste fim de ano, nestas férias, convido a juventude a fazer uma reflexão sincera: a balada e a festa vale a vida dos nossos entes queridos?”, escreveu.

O governo do Espírito Santo e as prefeituras devem cumprir seu papel de fiscalizar o cumprimento das regras sanitárias, que vêm sendo descaradamente desrespeitadas em flagrantes quase diários. Mas a principal encarregada da tarefa de frear o avanço do novo coronavírus é mesmo a população. Bares não lotam por imposição dos donos, mas por vontade dos clientes. Nas festas de fim de ano, cabe a cada família cuidar de seus membros e da comunidade, se não quiser ser responsável por mais infecções, que têm levado a vida de mais de 100 capixabas por semana. Até que a vacina chegue, a empatia é o melhor remédio contra a Covid-19.