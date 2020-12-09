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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.485 mortes e passa de 206 mil casos

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram 30 mortes e 2.419 casos confirmados nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 17:59

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:59

Números atualizados da Covid-19 em todo Espírito Santo
Números atualizados da Covid-19 em todo Espírito Santo Crédito: Pixabay

Correção

09/12/2020 - 5:55
Em versão anterior desta matéria, foi publicado equivocadamente que o número de mortes desta quarta-feira (9) era o maior desde o dia 17 de agosto, quando foram registrados 33 óbitos por causa do coronavírus no Estado. No entanto, na última segunda-feira (7), foram registradas 34 mortes em apenas 24 horas. O texto foi corrigido.
Espírito Santo registrou 30  óbitos nesta quarta-feira (09), elevando para 4.485 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus. E conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado registrou um recorde de casos nas últimas 24 horas: foram 2.419 novos registros, elevando para 206.984 o total de casos confirmados.
Pelo segundo dia consecutivo, o Espírito Santo bateu recorde de casos confirmados em apenas 24 horas. Na terça-feira, foram 2.418 casos. 
O município de Vila Velha, com 29.779 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (26.372), Vitória (25.341) e Cariacica (18.306). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.751 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.389.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 189.092. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,2%, e  mais de 677.817mil testes já foram realizados no Estado.

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