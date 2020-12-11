Em menos de uma semana, 6 médicos perderam a vida para a Covid no ES

Cruzes na areia da Praia de Camburi, em Vitória, em memória das vítimas da Covid-19 Crédito: Plenária contra a Covid-19

seis médicos que haviam sido contaminados pelo novo coronavírus perderam a vida Em menos de uma semana,que haviam sido contaminados pelo novo coronavírus perderam a vida para a doença no Espírito Santo . As mortes foram registradas desde o último domingo (06) até a madrugada desta sexta-feira (11).

Segundo levantamento realizado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), desde o início da pandemia, em 11 de março, a Covid-19 já matou 19 profissionais médicos.

A mais recente vítima foi Sebastião Marcos Pimentel, que morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 68 anos. O médico, que atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura, estava internado no Hospital da Unimed desde o dia 23 de novembro. Na madrugada desta sexta-feira (11), ele não resistiu.

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Sebastião Marcos Pimentel atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura Crédito: Arquivo pessoal

Carlos atuava na Policlínica de Marechal Floriano desde o ano de 2007 e ainda no município de Viana.

Médico de Marechal Floriano perde a vida para a Covid-19 Crédito: Divulgação|CRM-ES

universitário Horácio Lacerda e o endoscopista e socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Marcos Mantelmacher. Um dia antes, na quarta-feira (9), outros dois profissionais perderam a vida no Estado: o ginecologista aposentado e professore o endoscopista e socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu),

O ginecologista Horácio Lacerda e o endoscopista Marcos Mantelmacher morreram de Covid Crédito: Montagem A Gazeta

Além de ser plantonista no Samu, Marcos atendia em uma clínica própria especializada em endoscopia e do trato gastrointestinal em Campo Grande, em Cariacica, e também atuava no Hospital Vila Velha, cidade onde residia. Aos 46 anos, ele deixa a esposa, a enfermeira Giovana Borin, e dois filhos.

O presidente da Associação Médica do Espírito Santo (Ames), o cirurgião geral e vascular Leonardo Lessa Arantes, lamentou a perda do amigo, como definiu Marcos Mantelmacher, e também do ginecologista Horácio Lacerda. "São mais duas perdas irreparáveis não apenas para a Medicina, mas para todos. Sempre que perdemos um médico, a sociedade também perde".

Reinaldo e Iran, vítimas do novo coronavírus Crédito: Divulgação

MÉDICOS QUE PERDERAM A VIDA PARA A COVID-19