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Pandemia

Em menos de uma semana, 6 médicos perderam a vida para a Covid no ES

Desde o início da pandemia do novo coronavírus,  19 médicos não conseguiram vencer a luta contra a Covid-19, segundo levantamento realizado pelo CRM-ES

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 19:43
Grupo colocou cruzes na areia da Praia de Camburi, em Vitória, neste domingo (21), em memória das vítimas da Covid-19 no Espírito Santo
Cruzes na areia da Praia de Camburi, em Vitória,  em memória das vítimas da Covid-19 Crédito: Plenária contra a Covid-19
Em menos de uma semana, seis médicos que haviam sido contaminados pelo novo coronavírus perderam a vida para a doença no Espírito Santo.  As mortes foram registradas desde o último domingo (06) até a madrugada desta sexta-feira (11).
Segundo levantamento realizado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), desde o início da pandemia, em 11 de março, a Covid-19 já matou 19 profissionais médicos.
A mais recente vítima foi Sebastião Marcos Pimentel, que morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 68 anos. O médico, que atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura, estava internado no Hospital da Unimed desde o dia 23 de novembro. Na madrugada desta sexta-feira (11), ele não resistiu.
Em menos de uma semana, 6 médicos perderam a vida para a Covid no ES
Sebastião Marcos Pimentel atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura morreu de covid-19. Estava internado no cias
Sebastião Marcos Pimentel atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura Crédito: Arquivo pessoal
Na quinta-feira (10), a doença vitimou o cardiologista Carlos Roberto Koehler, de 58 anos. Ele morreu após ficar internado por quase um mês em um hospital particular de Vila Velha.  
Carlos atuava na Policlínica de Marechal Floriano desde o ano de 2007 e ainda no município de Viana.
Médico de Marechal Floriano perde a vida para a Covid-19
Médico de Marechal Floriano perde a vida para a Covid-19 Crédito: Divulgação|CRM-ES
Um dia antes, na quarta-feira (9), outros dois profissionais perderam a vida no Estado:  o ginecologista aposentado e professor universitário Horácio Lacerda e o endoscopista e socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Marcos Mantelmacher.
O ginecologista aposentado e professor universitário Horácio Lacerda e o endoscopista e socorrista do Samu, Marcos Mantelmacher morreram de Covi
O ginecologista  Horácio Lacerda e o endoscopista Marcos Mantelmacher morreram de Covid Crédito: Montagem A Gazeta
Além de ser plantonista no Samu, Marcos atendia em uma clínica própria especializada em endoscopia e do trato gastrointestinal em Campo Grande, em Cariacica, e também atuava no Hospital Vila Velha, cidade onde residia. Aos 46 anos, ele deixa a esposa, a enfermeira Giovana Borin, e dois filhos.
O presidente da Associação Médica do Espírito Santo (Ames), o cirurgião geral e vascular Leonardo Lessa Arantes, lamentou a perda do amigo, como definiu Marcos Mantelmacher, e também do ginecologista Horácio Lacerda. "São mais duas perdas irreparáveis não apenas para a Medicina, mas para todos. Sempre que perdemos um médico, a sociedade também perde".
Já no último domingo (6), a doença levou Iran Guimarães de Azevedo, 72 anos, que trabalhava como clínico geral, ginecologista e obstetra em Domingos Martins, além de Reinaldo Barbosa Caixeta, 63 anos, que era ginecologista e obstetra em Nova Venécia e Jaguaré. Ambos dedicaram décadas a medicina e ajudaram dezenas de mulheres a darem à luz.
Reinaldo e Iran, vítimas do novo coronavírus
Reinaldo e Iran, vítimas do novo coronavírus Crédito: Divulgação

MÉDICOS QUE PERDERAM A VIDA PARA A COVID-19

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