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Médica morre aos 63 anos após complicações da Covid-19 no ES

Lucimar Maria da Silva Padilha participou da criação do protocolo de tratamento da Covid-19 utilizado em hospital de Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 12:10

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 12:10

Morreu, nesta segunda-feira (23), a médica Lucimar Maria da Silva Padilha, por complicações da Covid-19. Lucimar tinha 63 anos e estava internada desde o dia 15 de novembro em um hospital da Serra. A morte foi confirmada pelo grupo São Bernardo Saúde, no qual ela atuava como auditora médica.
De acordo com grupo, a médica trabalhava na parte administrativa, onde atuava como auditora, e não atendia mais ao público. Lucimar participou da criação do protocolo de tratamento da Covid-19 utilizado no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, na Região Noroeste do Estado.
Auditora médica Lucimar Maria morreu por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução / Facebook
"Dra Lucimar era médica do trabalho e atuou durante 12 anos no administrativo da empresa como médica auditora. Os colegas estão consternados com a partida prematura da médica e o Grupo São Bernardo presta solidariedade aos familiares e amigos", diz a nota enviada pela operadora de saúde.
Segundo dados Secretaria de Estado da Saúde, 19.810 profissionais de saúde já foram infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, 44 morreram e 19.170 venceram a doença e estão curados.

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