Médica morre aos 63 anos após complicações da Covid-19 no ES

De acordo com grupo, a médica trabalhava na parte administrativa, onde atuava como auditora, e não atendia mais ao público. Lucimar participou da criação do protocolo de tratamento da Covid-19 utilizado no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, na Região Noroeste do Estado.
"Dra Lucimar era médica do trabalho e atuou durante 12 anos no administrativo da empresa como médica auditora. Os colegas estão consternados com a partida prematura da médica e o Grupo São Bernardo presta solidariedade aos familiares e amigos", diz a nota enviada pela operadora de saúde.
Segundo dados Secretaria de Estado da Saúde, 19.810 profissionais de saúde já foram infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, 44 morreram e 19.170 venceram a doença e estão curados.