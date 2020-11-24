Médica morre aos 63 anos após complicações da Covid-19 no ES

Morreu, nesta segunda-feira (23), a médica Lucimar Maria da Silva Padilha, por complicações da Covid-19 . Lucimar tinha 63 anos e estava internada desde o dia 15 de novembro em um hospital da Serra . A morte foi confirmada pelo grupo São Bernardo Saúde, no qual ela atuava como auditora médica.

De acordo com grupo, a médica trabalhava na parte administrativa, onde atuava como auditora, e não atendia mais ao público. Lucimar participou da criação do protocolo de tratamento da Covid-19 utilizado no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, na Região Noroeste do Estado.

Auditora médica Lucimar Maria morreu por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução / Facebook

"Dra Lucimar era médica do trabalho e atuou durante 12 anos no administrativo da empresa como médica auditora. Os colegas estão consternados com a partida prematura da médica e o Grupo São Bernardo presta solidariedade aos familiares e amigos", diz a nota enviada pela operadora de saúde.