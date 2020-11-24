Morre pai de Zezé Di Camargo e Luciano, Francisco Camargo

Zezé Di Camargo e Luciano com o pai, Francisco Camargo Crédito: Reprodução/Instagram

Francisco José de Camargo, de 83 anos, morreu na noite desta segunda (23) após ficar dias internado em hospital particular de Goiânia. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa dos filhos cantores sertanejos, Zezé Di Camargo e Luciano, na manhã desta terça (24).

Por nota, a assessoria dos artistas disse que o velório de Francisco será às 10h no Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O sepultamento está marcado para 17h.

O pai dos cantores estava internado desde o último dia 10 de novembro, quando se queixou de dores no intestino e precisou ser internado para realizar exames. Quatro dias depois, precisou passar por uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento no órgão.

COMUNICADO

A assessoria de imprensa de Zezé e Luciano emitiu comunicado sobre a morte de Francisco nas primeiras horas desta terça (24). Leia:

"Nascido em Sítio Novo, no interior de Goiás, o homem que um dia presenteou os colegas de trabalho da obra, na construção civil, com fichas telefônicas, sob a condição de que eles usassem as moedas para ligar na principal rádio de Goiânia pedindo pela canção chamada É o Amor), despediu-se de nós, nesta segunda feira (23), aos 83 anos, com a sensação de dever mais do que cumprido.

Desde que começou a multiplicar filhos com Dona Helena, seu Francisco preparava com afinco a dupla sertaneja com que tanto sonhava. Primeiro fez de Emival, o segundo filho, par de Mirosmar, o primogênito, mas, quis o destino que Emival saísse de cena precocemente. Só muitos anos depois, o Seu Francisco foi ver Mirosmar alinhado com o Welson David, ambos atendendo já como Zezé Di Camargo e Luciano.

A essa altura, o amor já era algo que mexia com a nossa cabeça e o nosso coração, e fazia a gente entender que a vida é nada sem você. Neste momento, diante da partida do pai, os filhos todos de Francisco - Mirosmar José, Emmanoel José, Marlene, Wellington, Walter, Welson David, Werlei e Luciele entoam justamente esse verso, certos de que a vida não seria nada sem ele e a parceria da mãe, a guerreira dona Helena, que tem amparado os filhos e netos com uma força descomunal.

De origem extremamente humilde, Seu Francisco viveu bem e o bastante para experimentar a maior das dores  a perda de um filho  e a mais gratificante das vitórias, que é o alcance do êxito absoluto dos filhos. Teve sua história contada em filme visto por a grande consagração dos filhos. Ainda há poucos dias, contabilizaram-lhe, em uma mesa, os quase 7 milhões de pessoas que foram assistir a esse enredo só no cinema. Salve!

O pai do Seu Francisco chamava-se Onofre Francisco. Ele pensava que Francisco fosse sobrenome e foi batizando todos os filhos com Francisco: Vicente Francisco, Liberato Francisco... O impasse se deu quando quis batizar um deles justamente com o nome de Francisco. Não podia ser Francisco Francisco. E então ficou Francisco José, acrescido de Camargo. E assim ele formou com honra o clã que todos amam.