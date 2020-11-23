Morre em Cachoeiro de Itapemirim o Frei João Constantino

Faleceu nesse domingo (22), vítima do novo coronavírus, o Frei João Constantino Junqueira Netto. O religioso, que tinha 88 anos, atuava na Paróquia Nossa Senhora da Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Não houve velório e o enterro foi durante a tarde, no cemitério municipal do bairro Coronel Borges.
O presbítero pertencia à Ordem dos Agostinianos Recoletos. Frei João Constantino morreu pela manhã. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A informação foi divulgada pelas redes sociais da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
Oremos pelos amigos e familiares do Frei João Constantino, assim como também pelos seus irmãos de presbitério da Ordem dos Agostinianos Recoletos. Que Jesus Cristo, Rei do Universo, neste dia de sua festa, receba em seus braços o nosso querido frei, divulgou a diocese em nota.
Frei João Constantino era natural de Franca, em São Paulo. Antes de sua atuação em Cachoeiro de Itapemirim, serviu no Estado do Amazonas, onde desenvolveu o sacerdócio por 14 anos. Também morou na cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo.