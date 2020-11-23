Morre em Cachoeiro de Itapemirim o Frei João Constantino

O presbítero pertencia à Ordem dos Agostinianos Recoletos. Frei João Constantino morreu pela manhã. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A informação foi divulgada pelas redes sociais da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Oremos pelos amigos e familiares do Frei João Constantino, assim como também pelos seus irmãos de presbitério da Ordem dos Agostinianos Recoletos. Que Jesus Cristo, Rei do Universo, neste dia de sua festa, receba em seus braços o nosso querido frei, divulgou a diocese em nota.