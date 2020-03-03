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Morre aos 89 anos uma das fundadoras da Viação Flecha Branca, em Cachoeiro

Atualmente, Maria Grecchi não trabalhava na empresa, mas continuava como sócia

Publicado em 03 de Março de 2020 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 11:58
Morre uma das fundadoras da empresa Flecha Branca, em Cachoeiro Crédito: Arquivo Pessoal
Morreu na madrugada desta terça-feira (3), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, uma das fundadoras da Viação Flecha Branca. Maria Grechi Carlette estava com 89 anos e atuou na direção da empresa desde a fundação, em 1973.
Atualmente, Maria Grecchi não trabalhava na empresa, mas continuava como sócia. Ela foi casada com Manoel Domingos Carleto, também falecido, e deixou sete filhos. A causa da morte não foi divulgada e o velório é realizado no cemitério do bairro IBC, onde o corpo  será sepultado às 17h, desta terça (3).
A empresa, que permanece com a direção da família Carlette, é responsável pelo transporte coletivo em Cachoeiro e decretou luto de sete dias.

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