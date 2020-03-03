Morre aos 89 anos uma das fundadoras da Viação Flecha Branca, em Cachoeiro

Morreu na madrugada desta terça-feira (3), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, uma das fundadoras da Viação Flecha Branca. Maria Grechi Carlette estava com 89 anos e atuou na direção da empresa desde a fundação, em 1973.
Atualmente, Maria Grecchi não trabalhava na empresa, mas continuava como sócia. Ela foi casada com Manoel Domingos Carleto, também falecido, e deixou sete filhos. A causa da morte não foi divulgada e o velório é realizado no cemitério do bairro IBC, onde o corpo será sepultado às 17h, desta terça (3).
A empresa, que permanece com a direção da família Carlette, é responsável pelo transporte coletivo em Cachoeiro e decretou luto de sete dias.