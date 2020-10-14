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Obituário

1947
2020
Morre em Cachoeiro de Itapemirim o músico Luiz Gonzaga Dias, o Banguê
Banguê transformou parte de sua casa em centro cultural dedicado ao cantor Roberto Carlos. A Secretaria de Cultura e Turismo destacou a contribuição do músico ao município

Publicado em

14 out 2020 às 16:39
Morreu na noite desta terça-feira (13) o músico Luiz Gonzaga Dias, popularmente conhecido por Banguê. O artista era conhecido em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por ser um grande fã do cachoeirense Roberto Carlos e por montar dentro da própria casa um centro cultural dedicado ao cantor.
Banguê tinha 73 anos e foi encontrado morto em casa, no bairro Independência. Segundo familiares, ele faleceu enquanto dormia. Durante 12 anos, ele trabalhou na Casa de Cultura Roberto Carlos.
Era tão fã do cantor que parte de sua própria casa virou um acervo aberto ao público. O lugar tem a discografia completa do cantor, revistas, objetos e registros do encontro dos dois.
O corpo de Banguê foi sepultado nesta quarta-feira (14) no cemitério do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim. A Secretaria de Cultura e Turismo do município emitiu uma nota lamentando o falecimento e destacando a contribuição e a dedicação do músico à cultura de Cachoeiro.

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