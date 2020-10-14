Morre em Cachoeiro de Itapemirim o músico Luiz Gonzaga Dias, o Banguê

Morreu na noite desta terça-feira (13) o músico Luiz Gonzaga Dias, popularmente conhecido por Banguê. O artista era conhecido em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, por ser um grande fã do cachoeirense Roberto Carlos e por montar dentro da própria casa um centro cultural dedicado ao cantor.

Banguê tinha 73 anos e foi encontrado morto em casa, no bairro Independência. Segundo familiares, ele faleceu enquanto dormia. Durante 12 anos, ele trabalhou na Casa de Cultura Roberto Carlos.

Era tão fã do cantor que parte de sua própria casa virou um acervo aberto ao público. O lugar tem a discografia completa do cantor, revistas, objetos e registros do encontro dos dois.