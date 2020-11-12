Morre o músico cachoeirense Marcos Viana Resende, sogro deIsis Valverde

Isis Valverde, que lamentou a perda. O músico é pai do marido da artista, André Resende. Ele deixa quatro filhos e um legado na música. Morreu nesta quinta-feira (12), o pianista Marco Viana Resende, de 73 anos. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santp, Marco morava em Portugal e lutava contra um câncer. Sua morte foi informada pelas redes sociais da atriz, que lamentou a perda. O músico é pai do marido da artista, André Resende. Ele deixa quatro filhos e um legado na música.

Em sua rede social no Instagram, Isis compartilhou uma foto do sogro e escreveu: "Que Deus conforte o coração de todos vocês. Marcos, foi um enorme prazer te conhecer. Sogro puro talento", escreveu na publicação.

Isis Valverde publica homenagem ao sogro, o cachoeirense Marco Viana Resende, que morreu de câncer aos 73 anos Crédito: Instagram/@isisvalverde

A família também publicou nas redes sociais que uma missa na Igreja da Encarnação em Lisboa, Portugal, acontece nesta quinta-feira (12), às 19h. A cerimônia de partida nos Olivais acontece na sexta-feira (13), às 10h20.

Marco é filho do professor Wilson Lopes Resende e dona Zoira. O músico possui discos lançados no Brasil, em Portugal e França. Há mais de 40 anos fazia sucesso com música instrumental, em especial, o jazz.

Entre suas obras, está "Tributo a Roberto Carlos" e "Abrolhos". Além de grandes músicos brasileiros, Marcos já dividiu o palco com nomes como Dexter Gordon e o Modern Jazz Quartet.

Em 1963, se mudou para Friburgo, no Rio de Janeiro , para estudar na Fundação Getúlio Vargas  Colégio Nova Friburgo e não voltou a viver na sua terra natal. Em 1966, embarcou para Portugal para cursar medicina.