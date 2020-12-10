Médico que atuava em Marechal Floriano morre de Covid-19

Mais um médico perdeu a batalha para a Covid-19 no Espírito Santo. Nesta quinta-feira (10), o cardiologista Carlos Roberto Koehler, de 58 anos, morreu após ficar internado por quase um mês em um hospital particular de Vila Velha. Nas últimas 24 horas, outros dois profissionais, o ginecologista aposentado Horácio Lacerda e o endoscopista Marcos Mantelmacher, também faleceram devido à doença.
A morte do cardiologista foi confirmada e lamentada pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo e também pelo Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, conhecido como Policlínica de Marechal Floriano, onde ele trabalhava desde o ano de 2007. O especialista na área cardíaca também atuava no município de Viana.
A assistente da Secretaria de Saúde do município, Iraci Klippel, disse que a perda do cardiologista é mais um baque para a área da saúde de Marechal Floriano e da região Serrana do Estado.
"Nós ainda nem havíamos nos recuperado da morte do Doutor Iran no último domingo (06) e agora perdemos também o doutor Carlos Roberto. Era um dos profissionais mais procurados em nossa unidade, muito querido e conhecido das pessoas aqui da cidade. Em poucos, dias tivemos duas baixas na equipe de frente por conta dessa doença. É uma situação muito difícil e que nos entristece", contou a assistente.
O médico citado pela colaboradora da saúde de Marechal era da cidade de Domingos Martins, porém muito conhecido e querido na região. O ginecologista Iran Guimarães de Azevedo, de 72 anos, faleceu após complicações de uma pneumonia provocada pela Covid-19. Ele ficou internado em um hospital particular de Cariacica, onde faleceu no último domingo.
Já Carlos Roberto atuava em Marechal Floriano, mas cresceu em Domingos Martins. Ele será enterrado no município martinense. Confira os nomes dos médicos que perderam a vida, segundo informações passadas pelas famílias das vítimas ao CRM-ES: