Médico que atuava em Marechal Floriano morre de Covid-19

A assistente da Secretaria de Saúde do município, Iraci Klippel, disse que a perda do cardiologista é mais um baque para a área da saúde de Marechal Floriano e da região Serrana do Estado.

"Nós ainda nem havíamos nos recuperado da morte do Doutor Iran no último domingo (06) e agora perdemos também o doutor Carlos Roberto. Era um dos profissionais mais procurados em nossa unidade, muito querido e conhecido das pessoas aqui da cidade. Em poucos, dias tivemos duas baixas na equipe de frente por conta dessa doença. É uma situação muito difícil e que nos entristece", contou a assistente.