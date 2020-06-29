Mais dois médicos morrem vítimas da Covid-19 no Espírito Santo

Mais dois médicos do Estado faleceram no último final de semana, após complicações pelo novo coronavírus. A confirmação é do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), que chegou a divulgar uma nota de pesar nesta segunda-feira (29) lamentando o falecimento dos profissionais: a oftalmologista Poliana de Andrade Almeida e o cardiologista Luiz Antônio da Silva. "Nossa solidariedade aos seus familiares e amigos", diz o documento.
Luiz Antônio atendia em uma clínica particular e era parceiro de outro estabelecimento, realizando exames cardiológicos em Vila Velha. De acordo com o Dr. Cristiano Gomes, oncologista, Luiz era parceiro da clínica há muito tempo e todos estão desolados com a perda.
A Sociedade de Cardiologia do Espírito Santo (SBC-ES) também se manifestou sobre a morte do cardiologista. "A SBC-ES gostaria de homenagear e manifestar nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e pacientes do nosso colega cardiologista Dr. Luiz Antônio da Silva", diz a nota. Nos comentários, colegas e conhecidos do médico também deixaram suas condolências.
Já a oftalmologista Poliana era aposentada e faleceu no último sábado (27), também por complicações após a contaminação pela Covid-19.
O CRM-ES não divulgou mais detalhes sobre os casos. A idade dos dois profissionais também não foi revelada.