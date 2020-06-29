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Nota de pesar

Mais dois médicos morrem vítimas da Covid-19 no Espírito Santo

A confirmação é do Conselho Regional de Medicina, que lamentou o falecimento da oftalmologista Poliana de Andrade Almeida e do cardiologista Luiz Antônio da Silva pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 19:02

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 19:02

Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES)
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) Crédito: Laís Magesky
Mais dois médicos do Estado faleceram no último final de semana, após complicações pelo novo coronavírus. A confirmação é do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), que chegou a divulgar uma nota de pesar nesta segunda-feira (29) lamentando o falecimento dos profissionais: a oftalmologista Poliana de Andrade Almeida e o cardiologista Luiz Antônio da Silva. "Nossa solidariedade aos seus familiares e amigos", diz o documento.
Luiz Antônio atendia em uma clínica particular e era parceiro de outro estabelecimento, realizando exames cardiológicos em Vila Velha. De acordo com o Dr. Cristiano Gomes, oncologista, Luiz era parceiro da clínica há muito tempo e todos estão desolados com a perda.

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A Sociedade de Cardiologia do Espírito Santo (SBC-ES) também se manifestou sobre a morte do cardiologista. "A SBC-ES gostaria de homenagear e manifestar nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e pacientes do nosso colega cardiologista Dr. Luiz Antônio da Silva", diz a nota. Nos comentários, colegas e conhecidos do médico também deixaram suas condolências.
Já a oftalmologista Poliana era aposentada e faleceu no último sábado (27), também por complicações após a contaminação pela Covid-19.
A oftalmologista Poliana de Andrade Almeida era aposentada e morreu no último sábado (27)
A oftalmologista Poliana de Andrade Almeida era aposentada e morreu no último sábado (27) Crédito: Divulgação | CRM-ES
O CRM-ES não divulgou mais detalhes sobre os casos. A idade dos dois profissionais também não foi revelada.
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo divulgou nota de pesar pelo falecimento dos profissionais
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo divulgou nota de pesar pelo falecimento dos profissionais Crédito: Divulgação | CRM-ES

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