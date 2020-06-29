Mais dois médicos morrem vítimas da Covid-19 no Espírito Santo

A Sociedade de Cardiologia do Espírito Santo (SBC-ES) também se manifestou sobre a morte do cardiologista. "A SBC-ES gostaria de homenagear e manifestar nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e pacientes do nosso colega cardiologista Dr. Luiz Antônio da Silva", diz a nota. Nos comentários, colegas e conhecidos do médico também deixaram suas condolências.