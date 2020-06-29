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Pandemia

Coronavírus: Espírito Santo registra 1.620 mortes e passa de 45 mil casos

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados 54 óbitos e 1.414 novos infectados com Covid-19

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 17:12
Máscara, coronavírus, Covid-19
Máscara é fundamental no combate à disseminação do novo coronavírus Crédito: Pixabay
Espírito Santo atingiu a marca de 45.097 casos e 1.620 mortes por Covid-19 na tarde desta segunda-feira (29). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 54 óbitos e por infectar 1.414 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 26.751 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,59%. Até o momento, 104.555 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Vila Velha lidera o ranking do Estado com 7.352 registros da doença, seguido por Serra (7.351), Vitória (7.122) e Cariacica (4.943). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 913 pessoas infectadas.

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PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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