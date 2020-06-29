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Avanço da pandemia

Mais duas pessoas morrem de Covid-19 e óbitos sobem para 34 em Linhares

As vítimas são duas idosas de 71 e 88 anos, que faleceram neste domingo (29). A cidade já contabiliza 1.752 casos confirmados do novo coronavírus e 499 pessoas consideradas curadas clinicamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 10:33

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 10:33

22/04/20 - Linhares - Comércio de Linhares vai funcionar em dois turnos para evitar aglomerações
Para tentar reduzir a circulação de pessoas e diminuir a transmissão do vírus,  o comércio de Linhares teve o horário alterado Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Subiu para 34 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus em Linhares, no Norte do Estado. Após registrar dois óbitos na manhã deste domingo (28), a Secretaria Municipal de Saúde confirmou outras duas mortes no boletim divulgado no final do dia.
Mais duas pessoas morrem de Covid-19 e óbitos sobem para 34 em Linhares
De acordo com informações da secretaria, as vítimas são duas idosas. A primeira paciente, de 71 anos, faleceu neste domingo e não tinha comorbidades. Ela era moradora do bairro Aviso e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Já a outra idosa, de 88 anos, possuía comorbidades e morava no bairro Colina, em Linhares. A paciente estava internada na UTI Covid-19 do Hospital Rio Doce, onde faleceu.

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As famílias das vítimas do novo coronavírus estão sendo orientadas sobre o protocolo do Ministério da Saúde, que recomenda o sepultamento sem a realização de velórios, evitando assim as possibilidades de novas contaminações.
Os dois novos óbitos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, mas ainda não constam no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o que deve acontecer nesta segunda-feira (29).

AVANÇO DA PANDEMIA

O crescimento de casos confirmados do novo coronavírus continua preocupando no município. De acordo com dados do boletim divulgado neste domingo (28) pela prefeitura, Linhares já contabiliza 1.752 pessoas infectadas pela Covid-19. O número de pessoas consideradas curadas clinicamente chega a 499.
Ainda segundo o boletim, em 24 horas, foram registrados 155 novos casos confirmados da doença. Dos casos confirmados, 1.174 estão em isolamento domiciliar, 45 pacientes estão internados em hospitais da região e 34 pessoas morreram vítimas da doença.

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SUPERMERCADOS FECHADOS

Para tentar conter a circulação de pessoas e diminuir a transmissão do novo coronavírus, a Prefeitura de Linhares determinou novas regras para o funcionamento do comércio na cidade. Atividades consideradas não essenciais só podem funcionar de terça a sexta-feira, das 10h às 16h.
No caso dos supermercados, considerados estabelecimentos de atividade essencial, o novo decreto proíbe, inclusive, o expediente aos domingos e segundas-feiras. A medida vale por tempo indeterminado. Segundo a prefeitura, nesses dias também fica proibida a prática de delivery por esses estabelecimentos.

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