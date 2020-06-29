Para tentar reduzir a circulação de pessoas e diminuir a transmissão do vírus, o comércio de Linhares teve o horário alterado Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Mais duas pessoas morrem de Covid-19 e óbitos sobem para 34 em Linhares

De acordo com informações da secretaria, as vítimas são duas idosas. A primeira paciente, de 71 anos, faleceu neste domingo e não tinha comorbidades. Ela era moradora do bairro Aviso e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

Já a outra idosa, de 88 anos, possuía comorbidades e morava no bairro Colina, em Linhares. A paciente estava internada na UTI Covid-19 do Hospital Rio Doce, onde faleceu.

As famílias das vítimas do novo coronavírus estão sendo orientadas sobre o protocolo do Ministério da Saúde, que recomenda o sepultamento sem a realização de velórios, evitando assim as possibilidades de novas contaminações.

Os dois novos óbitos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, mas ainda não constam no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o que deve acontecer nesta segunda-feira (29).

AVANÇO DA PANDEMIA

O crescimento de casos confirmados do novo coronavírus continua preocupando no município. De acordo com dados do boletim divulgado neste domingo (28) pela prefeitura, Linhares já contabiliza 1.752 pessoas infectadas pela Covid-19. O número de pessoas consideradas curadas clinicamente chega a 499.

Ainda segundo o boletim, em 24 horas, foram registrados 155 novos casos confirmados da doença. Dos casos confirmados, 1.174 estão em isolamento domiciliar, 45 pacientes estão internados em hospitais da região e 34 pessoas morreram vítimas da doença.

SUPERMERCADOS FECHADOS

Para tentar conter a circulação de pessoas e diminuir a transmissão do novo coronavírus, a Prefeitura de Linhares determinou novas regras para o funcionamento do comércio na cidade. Atividades consideradas não essenciais só podem funcionar de terça a sexta-feira, das 10h às 16h.