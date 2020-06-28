Linhares confirma mais duas mortes por coronavírus

Caixão com vítima de coronavírus sendo levado para cemitério em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

O número de mortes por coronavírus no município de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , segue aumentando. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre a madrugada e a manhã deste domingo (28), mais duas pessoas morreram vítimas da doença, chegando a 32 óbitos na cidade.

De acordo com a Prefeitura de Linhares , as vítimas são dois idosos, de 85 e 93 anos, que estavam internados na UTI Covid-19 do Hospital Geral de Linhares (HGL).

O primeiro paciente que evoluiu para óbito é uma idosa de 93 anos, moradora do bairro Lagoa do Meio, que possuía comorbidades, ou seja, doenças preexistentes como diabetes ou hipertensão, por exemplo.

O segundo paciente é um idoso de 85 anos que também possuía comorbidades, e era morador do bairro Três Barras. A prefeitura não informou quais eram as comorbidades das vítimas.

Segundo o Executivo, como determina o protocolo do Ministério da Saúde, as famílias foram orientadas pelas equipes de Saúde do município a realizarem o sepultamento sem a realização de velórios.

CORONAVÍRUS EM LINHARES