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Pandemia no Norte

Linhares confirma mais duas mortes por coronavírus

As vítimas são idosos de 85 e 93 anos, que estavam internados em UTI do Hospital Geral de Linhares (HGL); município já contabiliza 32 mortes

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 17:56

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 jun 2020 às 17:56
Prefeitura confirma segunda morte por Covid-19 em Linhares
Caixão com vítima de coronavírus sendo levado para cemitério em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
O número de mortes por coronavírus  no município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, segue aumentando. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre a madrugada e a manhã deste domingo (28), mais duas pessoas morreram vítimas da doença, chegando a 32 óbitos na cidade.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, as vítimas são dois idosos, de 85 e 93 anos, que estavam internados na UTI Covid-19 do Hospital Geral de Linhares (HGL). 

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O primeiro paciente que evoluiu para óbito é uma idosa de 93 anos, moradora do bairro Lagoa do Meio, que possuía comorbidades, ou seja, doenças preexistentes como diabetes ou hipertensão, por exemplo. 
O segundo paciente é um idoso de 85 anos que também possuía comorbidades, e era morador do bairro Três Barras. A prefeitura não informou quais eram as comorbidades das vítimas.
Segundo o Executivo, como determina o protocolo do Ministério da Saúde, as famílias foram orientadas pelas equipes de Saúde do município a realizarem o sepultamento sem a realização de velórios.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

De acordo com dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado neste domingo (28), Linhares é o município com mais casos do novo coronavírus fora da Grande Vitória, 1.752 no total. Com os 32 óbitos, a taxa de letalidade no município é de 1,83%.  

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