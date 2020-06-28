Linhares confirma mais duas mortes por coronavírus

O número de mortes por coronavírus no município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, segue aumentando. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre a madrugada e a manhã deste domingo (28), mais duas pessoas morreram vítimas da doença, chegando a 32 óbitos na cidade.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, as vítimas são dois idosos, de 85 e 93 anos, que estavam internados na UTI Covid-19 do Hospital Geral de Linhares (HGL).
O primeiro paciente que evoluiu para óbito é uma idosa de 93 anos, moradora do bairro Lagoa do Meio, que possuía comorbidades, ou seja, doenças preexistentes como diabetes ou hipertensão, por exemplo.
O segundo paciente é um idoso de 85 anos que também possuía comorbidades, e era morador do bairro Três Barras. A prefeitura não informou quais eram as comorbidades das vítimas.
Segundo o Executivo, como determina o protocolo do Ministério da Saúde, as famílias foram orientadas pelas equipes de Saúde do município a realizarem o sepultamento sem a realização de velórios.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
De acordo com dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado neste domingo (28), Linhares é o município com mais casos do novo coronavírus fora da Grande Vitória, 1.752 no total. Com os 32 óbitos, a taxa de letalidade no município é de 1,83%.