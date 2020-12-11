Médico ortopedista que atuava em Vila Velha morre vítima da Covid-19

Sebastião Marcos Pimentel atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura Crédito: Arquivo pessoal

Morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos, vítima da Covid-19, Sebastião Marcos Pimentel. Ele atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura. É o sexto caso, desde o último domingo (6), de médico contaminado pelo novo coronavírus e que não conseguiu vencer a doença.

Nascido em Vitória, Sebastião se formou pela Emescam, em 1978. Em 1997, entrou para a Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado (Cootes), segundo informou o presidente da instituição, Hélio Barroso.

Ele atuou por mais de dez anos no Hospital Dório Silva e nos últimos meses atuava no Hospital Estadual de Vila Velha, antigo Hospital dos Ferroviários, pela cooperativa, relata. Sebastião também tinha ainda uma clínica em Vila Velha.

O médico testou positivo para a doença em 18 de novembro. Segundo a filha, Larissa Pimentel Pereira, no dia 23 ele começou a sentir falta de ar e cansaço e foi levado ao Hospital da Unimed, em Vitória, onde foi internado na UTI.

Ele ainda ficou um tempo só na máscara, mas como não respondeu ao tratamento, acabou sendo intubado. Vinha apresentando melhoras, mas nesta madrugada teve uma piora súbita e faleceu em decorrência de complicações da Covid-19, relatou.

Sebastião foi enterrado na tarde desta sexta-feira (11) no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. Não houve velório, apenas com familiares, relatou Larissa.

Larissa conta que o pai era muito querido, adorava a profissão e tinha um carinho muito grande pelos pacientes. Os olhos dele brilhavam quando falava da profissão. Sou médica por causa dele, relata. Sebastião deixou esposa e outro filho, além de Larissa.

O presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), Celso Murad, lamentou a perda de mais um profissional. Lamentamos, profundamente, a perda dos colegas que estiveram na linha de frente do combate à Covid-19 e que, infelizmente, contraíram a doença e não conseguiram vencê-la. Também ficamos profundamente tristes pela perda de todos os médicos, profissionais da saúde e pacientes que perderam a batalha para o coronavírus, disse.