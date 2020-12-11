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Luto na medicina

Médico ortopedista que atuava em Vila Velha morre vítima da Covid-19

Sebastião Marcos Pimentel, de 68 anos, atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura. Ele estava internado desde o dia 23 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 18:22

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 18:22

Sebastião Marcos Pimentel atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura morreu de covid-19. Estava internado no cias
Sebastião Marcos Pimentel atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura Crédito: Arquivo pessoal
Morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos, vítima da Covid-19, Sebastião Marcos Pimentel. Ele atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura. É o sexto caso, desde o último domingo (6), de médico contaminado pelo novo coronavírus e que não conseguiu vencer a doença.
Nascido em Vitória, Sebastião se formou pela Emescam, em 1978. Em 1997, entrou para a Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado (Cootes), segundo informou o presidente da instituição, Hélio Barroso. 
Ele atuou por mais de dez anos no Hospital Dório Silva e nos últimos meses atuava no Hospital Estadual de Vila Velha, antigo Hospital dos Ferroviários, pela cooperativa, relata. Sebastião também tinha ainda uma clínica em Vila Velha.
O médico testou positivo para a doença em 18 de novembro. Segundo a filha, Larissa Pimentel Pereira, no dia 23 ele começou a sentir falta de ar e cansaço e foi levado ao Hospital da Unimed, em Vitória, onde foi internado na UTI. 
Ele ainda ficou um tempo só na máscara, mas como não respondeu ao tratamento, acabou sendo intubado. Vinha apresentando melhoras, mas nesta madrugada teve uma piora súbita e faleceu em decorrência de complicações da Covid-19, relatou.

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Sebastião foi enterrado na tarde desta sexta-feira (11) no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. Não houve velório, apenas com familiares, relatou Larissa.
Larissa conta que o pai era muito querido,  adorava a profissão e tinha um carinho muito grande pelos pacientes. Os olhos dele brilhavam quando falava da profissão. Sou médica por causa dele, relata. Sebastião deixou esposa e outro filho, além de Larissa.
O presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), Celso Murad, lamentou a perda de mais um profissional. Lamentamos, profundamente, a perda dos colegas que estiveram na linha de frente do combate à Covid-19 e que, infelizmente, contraíram a doença e não conseguiram vencê-la. Também ficamos profundamente tristes pela perda de todos os médicos, profissionais da saúde e pacientes que perderam a batalha para o coronavírus, disse.
Segundo levantamento realizado pelo CRM-ES, desde a decretação da pandemia do novo coronavírus, em 11 de março,  19 médicos foram contaminados e morreram por causa da Covid-19.

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