Médico ortopedista que atuava em Vila Velha morre vítima da Covid-19

Morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos, vítima da Covid-19, Sebastião Marcos Pimentel. Ele atuava em medicina do trabalho, ortopedia, traumatologia e acupuntura. É o sexto caso, desde o último domingo (6), de médico contaminado pelo novo coronavírus e que não conseguiu vencer a doença.
Nascido em Vitória, Sebastião se formou pela Emescam, em 1978. Em 1997, entrou para a Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado (Cootes), segundo informou o presidente da instituição, Hélio Barroso.
Ele atuou por mais de dez anos no Hospital Dório Silva e nos últimos meses atuava no Hospital Estadual de Vila Velha, antigo Hospital dos Ferroviários, pela cooperativa, relata. Sebastião também tinha ainda uma clínica em Vila Velha.
O médico testou positivo para a doença em 18 de novembro. Segundo a filha, Larissa Pimentel Pereira, no dia 23 ele começou a sentir falta de ar e cansaço e foi levado ao Hospital da Unimed, em Vitória, onde foi internado na UTI.
Ele ainda ficou um tempo só na máscara, mas como não respondeu ao tratamento, acabou sendo intubado. Vinha apresentando melhoras, mas nesta madrugada teve uma piora súbita e faleceu em decorrência de complicações da Covid-19, relatou.
Sebastião foi enterrado na tarde desta sexta-feira (11) no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. Não houve velório, apenas com familiares, relatou Larissa.
Larissa conta que o pai era muito querido, adorava a profissão e tinha um carinho muito grande pelos pacientes. Os olhos dele brilhavam quando falava da profissão. Sou médica por causa dele, relata. Sebastião deixou esposa e outro filho, além de Larissa.
O presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), Celso Murad, lamentou a perda de mais um profissional. Lamentamos, profundamente, a perda dos colegas que estiveram na linha de frente do combate à Covid-19 e que, infelizmente, contraíram a doença e não conseguiram vencê-la. Também ficamos profundamente tristes pela perda de todos os médicos, profissionais da saúde e pacientes que perderam a batalha para o coronavírus, disse.
Segundo levantamento realizado pelo CRM-ES, desde a decretação da pandemia do novo coronavírus, em 11 de março, 19 médicos foram contaminados e morreram por causa da Covid-19.