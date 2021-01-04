Capixabas e turistas se aglomeram na praia da Bacutia, em Guarapari, no feriado

Praia de Bacutia neste sábado (2) Crédito: Reprodução/Internauta

Em meio à aglomeração que já estava ocorrendo na areia da praia da Bacutia neste sábado (02), um incêndio em um carro de milho fez com que as pessoas ficassem ainda mais próximas para observar e filmar a cena. De acordo com pessoas que estavam no local, o equipamento usado por um vendedor ambulante pegou fogo e foi levado por banhistas para o mar, para conter as chamas. A botija do carro de milho teria explodido. De acordo com uma morador que presenciou a situação, ninguém se feriu.



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A prefeitura afirmou, por nota, que tomou conhecimento da ocorrência, mas ainda não identificou o ambulante dono do carro de milho.

"O CORONAVÍRUS NÃO VEM AQUI, NÃO"

A "Cidade Saúde" é um dos destinos mais procurados por turistas para passar o verão, inclusive as festas de fim de ano. Mas as cenas de aglomeração, em meio à pandemia, contradizem a alcunha. Muitos dos que lotam as praias vão viajar para retornar aos Estados de origem, o que aumenta a chance de o vírus continuar circulando pelo Brasil.

Nas imagens abaixo, registrado na última quarta-feira (30), o homem que filma as cenas ironiza a situação. "O coronavírus não vem aqui, não."

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Praia de Peracanga, em Guarapari, ficou lotada durante as comemorações do réveillon Crédito: Leitor de A Gazeta

A situação persistiu por todo final de semana. As imagens que circularam nas redes sociais neste sábado (2) registram um momento do dia em que não é possível enxergar a faixa de areia, toda tomada por guarda-sóis e banhistas.

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