Capixabas e turistas se aglomeram na praia da Bacutia, em Guarapari, no feriado

O cenário é de um verão como qualquer outro: dias de sol e praias lotadas. O que pode ser visto em vídeos e fotos registrados nas praias de Guarapari desde o dia 30, véspera de réveillon, dá a impressão de que a pandemia já acabou, quando, na realidade, o município é um dos que estão classificados em risco alto de contágio da Covid-19, de acordo com o mapa de risco do governo estadual.
O Espírito Santo já registrou mais de cinco mil mortes por coronavírus, dessas 177 em Guarapari. No município, 6,7 mil pessoas já foram diagnosticadas com a doença até o momento.
Em meio à aglomeração que já estava ocorrendo na areia da praia da Bacutia neste sábado (02), um incêndio em um carro de milho fez com que as pessoas ficassem ainda mais próximas para observar e filmar a cena. De acordo com pessoas que estavam no local, o equipamento usado por um vendedor ambulante pegou fogo e foi levado por banhistas para o mar, para conter as chamas. A botija do carro de milho teria explodido. De acordo com uma morador que presenciou a situação, ninguém se feriu.
A prefeitura afirmou, por nota, que tomou conhecimento da ocorrência, mas ainda não identificou o ambulante dono do carro de milho.
"O CORONAVÍRUS NÃO VEM AQUI, NÃO"
A "Cidade Saúde" é um dos destinos mais procurados por turistas para passar o verão, inclusive as festas de fim de ano. Mas as cenas de aglomeração, em meio à pandemia, contradizem a alcunha. Muitos dos que lotam as praias vão viajar para retornar aos Estados de origem, o que aumenta a chance de o vírus continuar circulando pelo Brasil.
Nas imagens abaixo, registrado na última quarta-feira (30), o homem que filma as cenas ironiza a situação. "O coronavírus não vem aqui, não."
No dia seguinte, na virada de ano, a situação foi a mesma. Tanto a Bacutia quanto a praia "vizinha", Peracanga, foram palco de festas com centenas de pessoas aglomeradas.
A situação persistiu por todo final de semana. As imagens que circularam nas redes sociais neste sábado (2) registram um momento do dia em que não é possível enxergar a faixa de areia, toda tomada por guarda-sóis e banhistas.
Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Guarapari afirmou que "a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito não tem medido esforços para fazer cumprir as determinações de enfrentamento à pandemia" e que "segue realizando os trabalhos de orientação." Afirmou, ainda, que "nenhuma das ações surtirá efeito sem o comprometimento, bom senso e a conscientização da população."