Vila Velha instala painéis de led com mensagens educativas contra a Covid-19

Seis locais de Vila Velha passaram a contar, a partir deste sábado (02), com painéis de led para alertar a população sobre os números de infectados e mortos, tanto em Vila Velha, como no Espírito Santo.
“Iniciamos hoje uma campanha educativa em nossa cidade, que vai contar com outras ações para conscientizar as pessoas de que estamos enfrentando um adversário duro, perigoso e que infelizmente já tirou a vida de mais de cinco mil capixabas e infectou outros 250 mil. Vila Velha está no topo do ranking triste das cidades com mais óbitos e infectados. Precisamos trabalhar em conjunto para salvar vidas”, disse o prefeitto Arnaldinho Borgo, que assumiu a cidade nesta sexta-feira (1º).
Entre as mensagens exibidas estão dicas de higiene como “higienize as mãos” e o pedido para que as pessoas evitem pontos de aglomeração (veja vídeo abaixo).
LOCAIS INSTALADOS
- Praia da Costa - - Libanês, Curva da Sereia e Avenida Champagnat (chegada na praia)
- Itapuã - Avenida Jair de Andrade
- Itaparica
- Praia dos Recifes