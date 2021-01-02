No 2° dia do ano, ES registra mais 22 mortes e 973 novos casos de Covid-19

Coronavírus já matou mais de 5 mil capixabas Crédito: Pixabay

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.115 mortes provocadas pela doença e 250.244 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 34.118 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (31.310), Vitória (28.997) e Cariacica (21.160).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.245 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.767.

CURADOS