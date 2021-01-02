No 2° dia do ano, ES registra mais 22 mortes e 973 novos casos de Covid-19

O Espírito Santo registrou mais 22 mortes e 973 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (02).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.115 mortes provocadas pela doença e 250.244 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 34.118 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (31.310), Vitória (28.997) e Cariacica (21.160).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.245 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.767.
CURADOS
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 229.191. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,0 %, e mais de 774 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.