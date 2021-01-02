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Pandemia

No 2° dia do ano, ES registra mais 22 mortes e 973 novos casos de Covid-19

Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (02)

Publicado em 

02 jan 2021 às 16:58

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 16:58

Coronavírus
Coronavírus já matou mais de 5 mil capixabas Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 22 mortes e 973 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (02).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.115 mortes provocadas pela doença e 250.244 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 34.118 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (31.310), Vitória (28.997) e Cariacica (21.160).

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Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.245 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.767.

CURADOS

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 229.191. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,0 %, e mais de 774 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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