Animais mortos e maltratados são encontrados em apartamento de Vila Velha

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O retrato do absurdo. Dessa forma pode ser resumida a cena encontrada na tarde desta sexta-feira (8), em um apartamento localizado no Centro de Vila Velha . Dentro do imóvel havia vários animais mortos e maltratados, que estavam completamente abandonados há, pelo menos, duas semanas.

A descoberta do crime começou por volta das 16h20 de hoje (8), quando moradores acionaram a Guarda Municipal, depois de estranharem o forte odor que vinha do local. O cheiro era tamanho que ultrapassou a barreira formada pelas duas portas de entrada trancadas e lacradas com fita adesiva nas extremidades.

"Encontramos cinco gatos e seis cachorros mortos. Além de quatro cães que sobreviveram porque estavam comendo partes desses animais" Rusley Medeiros - Coordenador da Guarda Municipal de Vila Velha

Vídeos e fotografias feitas no apartamento revelam o cenário desolador: o chão estava repleto de fezes dos animais e restos de jornais molhados com a urina deles; os cestos de lixo estavam revirados e espalhados; as bacias que deveriam estar com água, totalmente secas. Sem contar os restos mortais.

"Eu nem consegui entrar no local. Nenhum dos nossos agentes tinha encontrado uma situação semelhante a essa antes. Eles se sentiram impotentes e completamente desolados com a crueldade praticada ali e com todo o cenário", comentou Rusley Medeiros, Coordenador da Guarda Municipal.

Imagens fortes mostram o interior do apartamento em Vila Velha

Segundo ele, pode ser até que mais animais tenham morrido e que, pelo estado de decomposição, não puderam ser identificados e contabilizados. "A equipe chegou, mais ou menos, neste quantitativo de onze animais mortos, pelo o que foi visto, mas não dá para ter certeza", admitiu.

Equipes da Secretaria do Meio Ambiente de Vila Velha também estiveram no local e constataram que todos os cachorros e gatos perderam a vida em decorrência da falta de água e de comida. Ainda de acordo com a inspetoria, os animais estariam mortos há 15 dias, no mínimo.

DONA DO APARTAMENTO SERIA UMA JOVEM

Localizado no segundo andar de um prédio residencial na Rua Sete de Setembro, o apartamento seria de uma jovem, com idade entre 20 e 25 anos. Essas informações, porém, foram passadas de forma preliminar pela Guarda Municipal, conforme o relato dado por moradores do edifício.

"Segundo os vizinhos, ela também não aparece no local há duas semanas. Com eles, tivemos a sugestão das redes sociais dessa jovem. Entramos em contato por meio delas, mas não tivemos resposta. Depois, vimos que ela apagou a conta", revelou Rusley. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil , que ainda não recebeu a ocorrência.

RESPONSÁVEL PODE RESPONDER POR QUATRO CRIMES

Quando devidamente identificada e após todo o trâmite legal, a pessoa responsável pelo cenário encontrado nesta tarde pode responder por até quatro crimes, de acordo com o coordenador da Guarda Municipal. São eles: abandono, maus tratos e morte de animais. Além de possível crime contra a saúde pública.

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