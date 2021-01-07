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Em Itaparica

Lobo-guará na praia? Aparição de animal intriga moradores de Vila Velha

Pelo comportamento curioso, vizinhos acharam que casal de lobos estava abandonado em Itaparica. Instituto Últimos Refúgios afirma que são cachorros-do-mato

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:41

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 jan 2021 às 15:41
Casal de Cachorros-do-mato foi visto em terreno baldio de Vila Velha
Casal de cachorros-do-mato foi visto em terreno baldio de Vila Velha e confundido com lobo-guará por moradores Crédito: Lúcia Bonfim
Moradores do bairro Itaparica, em Vila Velha, ficaram intrigados com a presença de dois animais em um terreno baldio na Avenida Estudante José Júlio de Souza. Eles tinham um comportamento no mínimo curioso para habitantes de uma cidade: ficavam escondidos na vegetação e só saiam à noite para se alimentar. Por isso, vizinhos desconfiaram que se tratava de um casal de lobo-guará abandonado.
Lúcia Bonfim, que mora em um prédio vizinho ao terreno, contou que raramente é possível ver os animais de dia. "Começaram a aparecer os bichinhos que a gente acha que é um casal de lobos-guará. Eles fizeram uma toca e só saem da toca 1h da manhã. Eles saem, atravessam a rua, bebem água, ficam caçando na restinga e voltam para o terreno", disse.
Ela afirmou que tentou contato com órgãos de proteção ambiental e a Prefeitura de Vila Velha, mas ninguém foi averiguar do que se tratava. "Ninguém toma providências, ninguém faz nada. O meu medo é que esses bichinhos morram, afinal de contas é da nossa fauna, dá uma pena", lamentou.
Diante da possibilidade de se tratar de uma espécie que corre risco de extinção, a Polícia Militar Ambiental afirmou que foi até o local na última segunda-feira (4), mas que não encontrou os animais. A Guarda Municipal de Vila Velha também foi acionada, mas os agentes também não conseguiram localizar os bichos.
Lúcia acionou o Instituto Últimos Refúgios, projeto de proteção e conscientização ambiental capixaba, e mandou as imagens que fez do casal de animais. O presidente do instituto, Leonardo Merçon, explicou que se tratam de cachorros-do-mato, espécie típica da fauna do Espírito Santo.

LOBO OU CACHORRO?

"Eram cachorros-do-mato, que também fazem parte da fauna silvestre brasileira e são protegidos por lei. Os dois (o lobo-guará e o cachorro-do-mato) são canídeos, são espécies brasileiras, só comem frutas, pequenos mamíferos e pequenas aves e não fazem mal aos seres humanos, mas muito diferentes entre si. O único nativo aqui do Espírito Santo é o cachorro-do-mato, o lobo-guará é do Cerrado. Aqui no Estado estamos inseridos no bioma da Mata Atlântica", disse.

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Leonardo ressaltou, porém, que há ocorrência do aparecimento de lobos-guará no Espírito Santo, muito por conta da destruição do Cerrado. O presidente do Instituto Últimos Refúgios explicou que já houve registros de aparições da espécie — que está ameaçada de extinção — em Sooretama, no Norte do Estado, e na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais.

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