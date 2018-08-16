Capixaba faz belos registros de baleias jubarte na costa do ES

Baleia jubarte flagrada na costa do Espírito Santo Crédito: Rodrigo Lopes/Ocean Explorers

O fotógrafo de natureza e biólogo marinho Rodrigo Lopes, de 37 anos, fez um lindo registro de baleias jubarte na costa do Espírito Santo no último dia 29 de julho. Rodrigo, que é natural de Vila Velha e trabalha capturando imagens para seu projeto, chamado de "Ocean Explorers", que atua em prol da preservação dos mares e de suas espécies, saiu com os amigos mergulhadores Breno Menezes e Everaldo Reginatto em busca de baleias jubarte. No entanto, para sua grata surpresa, ele conseguiu ficar pertinho de muitos dos animais.

"Já faço esse tipo de trabalho há 10 anos, porém, a cada mergulho vivemos uma experiência única e nova. Estar na água com esses animais é algo emocionante", disse Rodrigo, descrevendo a última oportunidade que teve de encontrar as baleias na costa capixaba.

O especialista disse ainda que conseguir contato com os animais, mesmo que a distância, é algo que necessita paciência e bastante persistência.

"São quatro horas em uma embarcação entrando para dentro do mar. Buscamos sempre o trecho em que o mar está bem azul, águas claras, pois são nesses trechos que elas gostam de estar."

De acordo com Rodrigo Lopes, ver baleias jubarte na costa do Estado é um fenômeno comum entre os meses de junho e outubro. "É possível ver os animais em casais, fêmeas com filhotes ou em grupos. Eles vêm para cá nessa época do ano para se alimentar e procriar."

Rodrigo Lopes atua fotografando os animais há dez anos Crédito: Ocean Explorers

Ele afirmou também que, apesar da primeira reação natural ser de pegar a câmera para registrar o momento, ele e seu parceiro de mergulho decidiram ficar alguns minutos apenas observando respeitosamente os animais.

"É um tipo de emoção que nos deixa cada vez mais apaixonados pela prática. Apenas observá-las nos primeiros 10 minutos já foi ótimo. Elas são dóceis, curiosas e também ficaram nos observando. E o bacana é que, logo no início, ao desligarmos o motor da embarcação para não afastá-las, uma jovem baleia, que apelidamos de Tatá, ficou nos rodeando por curiosidade. Depois avistamos outros animais, alguns até saltaram, mas não se aproximaram de nós", relembrou o biólogo, que aproveitou para falar sobre a importância do tempo para que a observação seja realizada da melhor maneira.

"As condições estavam ótimas e sabíamos que o dia estaria bom a nosso favor. Já saímos de terra preparados para isso. O tempo precisa estar bom", concluiu.

LOCAL ONDE AS BALEIAS FORAM FOTOGRAFADAS

Região onde as baleias jubarte foram fotografadas Crédito: Google Maps

CONHEÇA MELHOR A BALEIA JUBARTE

O nome científico da baleia jubarte significa "Grandes asas da Nova Inglaterra", devido a sua longa nadadeira peitoral, acrescida a ocorrência da espécie na Inglaterra no passado. Os animais adultos podem medir de 12 a 16 metros e pesarem de 30 a 40 toneladas. Verdadeiros gigantes dos oceanos.

As baleias que passam pelo litoral do Espírito Santo são de populações do hemisfério Sul, que migram para Abrolhos para se reproduzirem durante o verão. E, por falar em reprodução, vale ressaltar a atitude dos machos, que emitem sons durante os períodos.

PROJETO OCEAN EXPLORERS