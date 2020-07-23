Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saguis

Vídeo: macacos são vistos em condomínio de Itapoã, em Vila Velha

Luciano Carvalho, morador do condomínio Castelo de Dover, foi quem gravou os bichinhos, que ganharam até um lanche
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 21:29

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 21:29

Dois saguis foram vistos em um condomínio em Itapoã, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (22). O vídeo mostra os macaquinhos, que inclusive ganharam um lanche, correndo pela área comum do condomínio Castelo de Dover.
Quem gravou a cena foi Luciano Carvalho, morador do prédio. Ele disse que viu os saguis quando estava voltando da padaria e foi surpreendido pelos animais, uma aparição inédita.
"Assim que entrei no condomínio, fui supreendido pelos saguis. Acho que eles estavam com fome, demos até banana para eles. Foi a primeira vez que vi eles por aqui. Coisas da quarentena", disse.
Saguis foram vistos em condomnínio de Itapoã, em Vila Velha, nesta quarta-feira (22)
Saguis foram vistos em condomnínio de Itapoã, em Vila Velha, nesta quarta-feira (22) Crédito: Luciano Carvalho

Veja Também

Lontra é flagrada pela primeira vez em parque de Vitória

Baleia jubarte é flagrada por capixaba em Aracruz: "Pura sorte"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados