Vídeo: macacos são vistos em condomínio de Itapoã, em Vila Velha

Dois saguis foram vistos em um condomínio em Itapoã, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (22). O vídeo mostra os macaquinhos, que inclusive ganharam um lanche, correndo pela área comum do condomínio Castelo de Dover.
Quem gravou a cena foi Luciano Carvalho, morador do prédio. Ele disse que viu os saguis quando estava voltando da padaria e foi surpreendido pelos animais, uma aparição inédita.
"Assim que entrei no condomínio, fui supreendido pelos saguis. Acho que eles estavam com fome, demos até banana para eles. Foi a primeira vez que vi eles por aqui. Coisas da quarentena", disse.