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Em Jardim Camburi

Lontra é flagrada pela primeira vez em parque de Vitória

Segundo pesquisadores, isolamento social fez com que o parque ficasse mais vazio e, por isso, animais silvestres se sentem mais seguros em transitar pelo local

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 19:49
Uma Lontra foi flagrada em um parque de Jardim Camburi, em Vitória
Uma Lontra foi flagrada em um parque de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma lontra foi flagrada pela primeira vez em um parque de Jardim Camburi, em Vitória. A aparição foi registrada por câmeras instaladas pelo Projeto Caiman, de pesquisa e conservação animal. As imagens foram gravadas no dia 24 de junho e divulgadas nesta semana.
O animal foi visto por um dos vigilantes do local, que percebeu a presença da lontra à noite e alertou a equipe de pesquisadores do projeto.
"A principio, não acreditei, mas colocamos câmeras especiais, com sensor de movimento, que começam a filmar quando o animal passa, e conseguimos flagrar esse bicho raro", explicou Marcelo Renan, presidente do Instituto Marcos Daniel, que coordena o Projeto Caiman.
Uma Lontra foi flagrada em um parque de Jardim Camburi, em Vitória
Uma Lontra foi flagrada em um parque de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com Marcelo, a lontra é um animal raro, carnívoro e que vive em ambientes alagados. "A lontra está sempre em busca de alimento, é um animal que come muito. Esse bicho chega a comer 1/4 (25%) do peso dele por dia", contou.
A área em que o animal foi encontrada é vizinha a uma unidade de conservação do município de Vitória, a Mata Paludosa, e tem um pequeno lago, onde a lontra pegou um peixe para se alimentar.

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De acordo com o pesquisador, como o parque está fechado por causa do isolamento social, a presença de animais silvestres pode se tornar mais comum.
"Como o parque está fechado há quatro meses, os animais estão se sentindo mais confortáveis para vir aqui, eles se sentem menos ameaçados. Com o parque tranquilo, os animais se sentem menos tímidos e conseguem chegar até aqui", contou.
*Com informações da TV Gazeta e do G1/ES

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