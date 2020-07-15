Lontra é flagrada pela primeira vez em parque de Vitória

Uma Lontra foi flagrada em um parque de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma lontra foi flagrada pela primeira vez em um parque de Jardim Camburi, em Vitória. A aparição foi registrada por câmeras instaladas pelo Projeto Caiman, de pesquisa e conservação animal. As imagens foram gravadas no dia 24 de junho e divulgadas nesta semana.

O animal foi visto por um dos vigilantes do local, que percebeu a presença da lontra à noite e alertou a equipe de pesquisadores do projeto.

"A principio, não acreditei, mas colocamos câmeras especiais, com sensor de movimento, que começam a filmar quando o animal passa, e conseguimos flagrar esse bicho raro", explicou Marcelo Renan, presidente do Instituto Marcos Daniel, que coordena o Projeto Caiman.

Uma Lontra foi flagrada em um parque de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com Marcelo, a lontra é um animal raro, carnívoro e que vive em ambientes alagados. "A lontra está sempre em busca de alimento, é um animal que come muito. Esse bicho chega a comer 1/4 (25%) do peso dele por dia", contou.

A área em que o animal foi encontrada é vizinha a uma unidade de conservação do município de Vitória, a Mata Paludosa, e tem um pequeno lago, onde a lontra pegou um peixe para se alimentar.

De acordo com o pesquisador, como o parque está fechado por causa do isolamento social, a presença de animais silvestres pode se tornar mais comum.

"Como o parque está fechado há quatro meses, os animais estão se sentindo mais confortáveis para vir aqui, eles se sentem menos ameaçados. Com o parque tranquilo, os animais se sentem menos tímidos e conseguem chegar até aqui", contou.