Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quarentena?

Vídeo: capivara é flagrada curtindo praia em Guarapari

Ela apareceu na Praia das Castanheiras no sábado e equipe da prefeitura foi ao local fazer o resgate, mas o animal fugiu e não foi localizado novamente

Publicado em 30 de Março de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 18:31
Capivara furou a quarentena e apareceu em praia de Guarapari Crédito: Klisman Naimek
Enquanto os banhistas não são permitidos nas praias de Guarapari, uma capivara decidiu aproveitar a areia deserta para dar as caras na praia das Castanheiras. O animal foi flagrado no último sábado (28) e rendeu cliques de curiosos que passavam pelo local.
Quem gravou o bicho curtindo um sol foi Klisman Noimek, que trabalha em um restaurante de frente para a praia. Ele disse que a capivara apareceu por volta das 14h, saindo do mar.
"Nunca tinha visto uma capivara aqui. Ela saiu de dentro do mar e ficou andando pela areia", afirmou. Klisman ainda disse que a presença da Capivara atraiu cerca de 15 pessoas que tiraram fotos da presença inusitada do animal.
A Prefeitura de Guarapari informou que foi ao local no sábado fazer o resgate, mas o animal fugiu. Uma nova equipe então voltou à praia das Castanheiras duas vezes no domingo (29), mas não localizou o animal novamente.

Veja Também

Guarapari registra primeiro caso confirmado do novo coronavírus

Coronavírus: secretária de Guarapari cita Bolsonaro e pede isolamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados