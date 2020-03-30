Vídeo: capivara é flagrada curtindo praia em Guarapari

Capivara furou a quarentena e apareceu em praia de Guarapari Crédito: Klisman Naimek

Enquanto os banhistas não são permitidos nas praias de Guarapari, uma capivara decidiu aproveitar a areia deserta para dar as caras na praia das Castanheiras. O animal foi flagrado no último sábado (28) e rendeu cliques de curiosos que passavam pelo local.

Quem gravou o bicho curtindo um sol foi Klisman Noimek, que trabalha em um restaurante de frente para a praia. Ele disse que a capivara apareceu por volta das 14h, saindo do mar.

"Nunca tinha visto uma capivara aqui. Ela saiu de dentro do mar e ficou andando pela areia", afirmou. Klisman ainda disse que a presença da Capivara atraiu cerca de 15 pessoas que tiraram fotos da presença inusitada do animal.