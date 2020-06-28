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Maré de águas-vivas levou estrelas-do-mar e vermes aquáticos para areia de Camburi

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente de Vitória, a amplitude da maré, que difere dia após dia conforme a posição do sol e da lua, é a responsável pelos aparecimentos na praia da capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 11:35

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 11:35

Estrelas do mar são encontradas mortas na Orla de Camburi, em Vitória
Estrelas do mar são encontradas mortas na Orla de Camburi, em Vitória Crédito: Michele da Silva Caliman
Maré de águas-vivas levou estrelas-do-mar e vermes aquáticos para areia de Camburi
Parece cena de filme de ficção científica. O aparecimento de vermes marinhos e estrelas-do-mar mortas na Praia de Camburi vem causando estranheza aos frequentadores da orla mais popular de Vitória.
Por mais apocalíptico que possa parecer, os eventos têm explicação. Em nota enviada à redação de A Gazeta,  a Secretaria do Meio Ambiente de Vitória (Semmam) afirma que a amplitude da maré, que difere dia após dia conforme a posição do sol e da lua, é a responsável pelos sinistros aparecimentos. 
Quando o sol e a lua se colocam em uma mesma linha em relação à Terra, como acontece nas luas Cheia e Nova, a maré fica mais alta do que o normal, sendo chamada de Maré de Sizígia, ou de águas-vivas. De acordo com o órgão, esse fato pode ser responsável pela vinda dos vermes, chamados de Poliquetas, e das estrelas marinhas. A Semmam acrescenta ainda que esteve no local com técnicos e atesta que a qualidade da água está normal.

SERES "ESTRANHOS"

Centenas de estrelas-do-mar puderam ser vistas espalhados pela areia da Praia de Camburi desde o fim de semana passado. A funcionária pública Michele Caliman, que caminhava pela praia no último domingo (21), registrou a situação, enviando fotos.
Praia de Camburi cheia de poliquetas na manhã desta quarta-feira (24)
Praia de Camburi cheia de poliquetas na manhã desta quarta-feira (24) Crédito: Internauta
Na última quarta-feira (24), A Gazeta já havia mostrado imagens de vermes aquáticos que aparecem na mesma orla. Esses animais da fauna marinha não causam danos ao ser humano, mas foram vistos em uma quantidade muito além do normal na areia. Segundo Michele, as estrelas estavam próximas ao segundo píer, mesma localidade em que foram encontrados os vermes.
Em entrevista ao jornal, para avaliar a presença das Poliquetas, o Secretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Filho, deu mais detalhes sobre a chamada Maré de Sizígia. "É um fenômeno passageiro, como um alinhamento entre a Terra, o Sol e a Lua no qual há alterações maiores na maré. Temos picos de maré muito altas e picos de maré muito baixas. Então, durante esse pico de maré muito baixa, expõe a fauna marinha. Por isso apareceram mais naquele ponto", informou. 

EFEITO TEMPORÁRIO

De acordo com o Mestre em Ecologia, e comentarista da Rádio CBN Vitória, Marco Bravo, o aparecimento das Poliquetas e das estrelas marinhas na porção norte da praia,  nas proximidades do bairro Jardim Camburi, podem estar relacionados à grande agitação do mar nos últimos dias, acompanhados de fases com maré muito baixa. 
"A diminuição da poluição, que, por conta da pandemia da covid-19, proporcionou uma melhoria significativa da qualidade das águas do mar, também pode ser uma das responsáveis. Há um aumentando significativo dos alimentos, proporcionando uma melhoria no processo reprodutivo dos Poliquetos, por exemplo", explica.
Com as estrelas, de acordo com o especialista, o mar turbulento, seguido também de maré baixa, proporcionou o encalhe nas areias da praia. "Mas são efeitos temporários, que, brevemente, devem desaparecer. Além disso, não causam dano nenhum a nossa saúde", complementa.

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