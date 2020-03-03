Em extinção, jacaré-de-papo-amarelo capturado no ES recebe GPS

jacaré-de-papo-amarelo capturado no Umcapturado no Espírito Santo passou por um pequeno procedimento cirúrgico na manhã desta terça-feira (3) e será monitorado via GPS pelos próximos meses. O objetivo é entender o comportamento dele no meio ambiente e, assim, gerar políticas públicas para a preservação do réptil, que corre risco de extinção.

Colocamos um rádio colar no dorso dele e, sob a pele, um chip de geolocalização. Agora, sete jacarés estão com esse monitoramento. Começamos no ano passado e seguiremos até o final deste ano. Depois, com os dados, conseguiremos estabelecer áreas de proteção, por exemplo, explicou Yhuri Cardoso Nóbrega, coordenador do Projeto Caiman, que realiza a pesquisa.

Estagiária Julie participou da captura e tirou a foto abraçadinha com o jacaré. Teria coragem? Crédito: Divulgação | Projeto Caiman

Biólogo com 12 anos de experiência vinculada aos jacarés, ele se surpreendeu com o réptil encontrado no Estado, que tem 2,5 metros de comprimento e pesa cerca de 65 kg. Ele é o maior que eu vi em toda a minha vida. É extremamente raro. Aqui no Espírito Santo, ele é categorizado como em perigo de extinção, que é o penúltimo estágio mais crítico, disse.

HABITAT: TERRAS CAPIXABAS

Apesar da ameaça, a Grande Vitória tem uma espécie de santuário do jacaré-de-papo-amarelo, na cidade da Serra . É um cinturão verde com oito lagoas, protegido pela ArcelorMittal . Por lá, existem cerca de 500 exemplares da espécie. Para se ter uma ideia da grandiosidade, as outras localidades em que eles estão presentes no Estado não chegam a ter 20 deles, contou Yhuri.

Amante das regiões mais úmidas, o jacaré-de-papo-amarelo é um animal típico da Mata Atlântica, mas pode acabar sendo encontrado em territórios urbanos, principalmente nesta época de chuvas. Com as ruas com água pode ser até frequente. A nossa orientação é apenas para que as pessoas não o perturbem, mantenham distância e acionem a Polícia Militar Ambiental, afirmou.

No ES: Jacaré de papo amarelo

HÁBITOS ALIMENTARES

De acordo com o especialista, o jacaré é uma espécie extremamente importante para o ecossistema como um todo, porque  ao contrário do que muitos podem pensar  ele também serve de comida para diversos outros animais. Enquanto são filhotes, eles servem de alimento para macacos, peixes e mamíferos silvestres, revelou Yhuri.